FT: Трамп отказал Киеву в поставках ракет к комплексам Patriot

Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским отказал Украине в поставках сотен ракет-перехватчиков к комплексам Patriot. Об этом со ссылкой на источники пишет британская газета Financial Times .

Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским отказал Украине в поставках сотен ракет-перехватчиков к комплексам Patriot. Об этом со ссылкой на источники пишет британская газета Financial Times.

По данным издания, американский лидер заявил о дефиците ракет-перехватчиков, образовавшемся в результате военной кампании США против Ирана.

Трамп на встрече в Белом доме, состоявшейся на прошлой неделе, отметил, что эти ракеты необходимы Вашингтону для защиты собственных объектов и союзников на Ближнем Востоке.