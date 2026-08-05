Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским отказал Украине в поставках сотен ракет-перехватчиков к комплексам Patriot. Об этом со ссылкой на источники пишет британская газета Financial Times.
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Безопасность
FT: Трамп отказал Киеву в поставках ракет к комплексам Patriot
5 августа 2026 / 16:30
© AP Photo/ Evan Vucci/ТАСС
Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским отказал Украине в поставках сотен ракет-перехватчиков к комплексам Patriot. Об этом со ссылкой на источники пишет британская газета Financial Times.
По данным издания, американский лидер заявил о дефиците ракет-перехватчиков, образовавшемся в результате военной кампании США против Ирана.
Трамп на встрече в Белом доме, состоявшейся на прошлой неделе, отметил, что эти ракеты необходимы Вашингтону для защиты собственных объектов и союзников на Ближнем Востоке.
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