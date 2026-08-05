Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
5 августа 2026 / 20:03
КОТИРОВКИ
USD
05/08
81.1291
EUR
05/08
93.5824
Новости часа
Российские силы ПВО за сутки нейтрализовали 1 083 дрона ВСУ Экипаж пропавшего в Приангарье самолета находится в 90 км от Бодайбо
Москва
5 августа 2026 / 20:03
Котировки
USD
05/08
currency
81.1291
0.0000
EUR
05/08
currency
93.5824
0.0000
Хватит ли Токио денег на военное строительство? Мнение
Хватит ли Токио денег на военное строительство? Мнение
5 августа 2026 / 13:55
Президентские выборы в Бразилии: опыт против молодости
Президентские выборы в Бразилии: опыт против молодости
5 августа 2026 / 12:43
Политолог: проблема мигрантов – системная для ЕС, и все только ухудшается
Политолог: проблема мигрантов – системная для ЕС, и все только ухудшается
5 августа 2026 / 12:24
Мы сделаем все
для победы России
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Украина сегодня / Трамп 2.0
Безопасность

FT: Трамп отказал Киеву в поставках ракет к комплексам Patriot

FT: Трамп отказал Киеву в поставках ракет к комплексам Patriot FT: Трамп отказал Киеву в поставках ракет к комплексам Patriot

Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским отказал Украине в поставках сотен ракет-перехватчиков к комплексам Patriot. Об этом со ссылкой на источники пишет британская газета Financial Times.

Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским отказал Украине в поставках сотен ракет-перехватчиков к комплексам Patriot. Об этом со ссылкой на источники пишет британская газета Financial Times.

По данным издания, американский лидер заявил о дефиците ракет-перехватчиков, образовавшемся в результате военной кампании США против Ирана. 

Трамп на встрече в Белом доме, состоявшейся на прошлой неделе, отметил, что эти ракеты необходимы Вашингтону для защиты собственных объектов и союзников на Ближнем Востоке.

  • new_top
Теги:
#ракеты
#поставки
#трамп
#patriot
#комплексы
#зеленский
#отказ
Также по теме:
05.08.2026 14:44
Зеленский обвинил Запад в том, что Украина ночью не сбила ни одной ракеты
05.08.2026 13:59
Польша не будет возвращать на Украину мужчин призывного возраста
05.08.2026 13:15
ВС РФ ударили по сортировочному комплексу "Новой почты" в Киевской области
05.08.2026 12:45
Собянин: в сторону Москвы летят две трети всех беспилотников, атакующих РФ
04.08.2026 16:59
Мирошник сообщил, что за неделю от ударов ВСУ погибли 49 россиян
04.08.2026 14:58
Слуцкий назвал "порталом в ад" для Украины 40-дневный план Зеленского
04.08.2026 11:42
МИД РФ назвал условие для переговоров по украинскому урегулированию
04.08.2026 10:59
Press TV: Иран передумал атаковать Украину после ее извинений за удар по судну
04.08.2026 10:19
Залужный считает, что Украина никогда не вступит в НАТО
03.08.2026 20:15
Зеленский принял отставку посла Украины в США
Хватит ли Токио денег на военное строительство? Мнение
Хватит ли Токио денег на военное строительство? Мнение
Президентские выборы в Бразилии: опыт против молодости
Президентские выборы в Бразилии: опыт против молодости
Политолог: проблема мигрантов – системная для ЕС, и все только ухудшается
Политолог: проблема мигрантов – системная для ЕС, и все только ухудшается
Мы сделаем все
для победы России
Владимир Путин
Все интервью
18:16
Российские силы ПВО за сутки нейтрализовали 1 083 дрона ВСУ
17:58
Экипаж пропавшего в Приангарье самолета находится в 90 км от Бодайбо
17:46
LCI: во Франции ввели обязательное ношение шлемов для водителей электросамокатов
17:29
NBC: США приступили к созданию новой ядерной стратегии
17:14
В Донецке при атаке беспилотника на больницу погибли люди
16:59
В Минобрнауки назвали число выпускников, которые смогут поступить в вузы на бюджет
16:45
Денис Лямин возглавит Войска беспилотных систем ВС РФ
16:30
FT: Трамп отказал Киеву в поставках ракет к комплексам Patriot
16:15
Июль 2026 года в России стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений
15:59
Российские ВС взяли под контроль населенные пункты Рыжевка и Зарница
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО