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Денис Лямин возглавит Войска беспилотных систем ВС РФ

Денис Лямин возглавит Войска беспилотных систем ВС РФ Денис Лямин возглавит Войска беспилотных систем ВС РФ

Начальник штаба группировки "Центр" Денис Лямин возглавит формирующиеся в настоящее время Войска беспилотных систем Вооруженных сил России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством Минобороны, передает ТАСС.

Начальник штаба группировки "Центр" Денис Лямин возглавит формирующиеся в настоящее время Войска беспилотных систем Вооруженных сил России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством Минобороны, передает ТАСС.

"Ранее нами было принято решение о создании нового рода войск - Войск беспилотных систем. Стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя самым лучшим образом в этой работе. Одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере мы считаем Лямина Дениса Игоревича, до настоящего времени воевавшего в группировке "Центр" в качестве начальника штаба", - указал глава государства.

Обращаясь к Лямину, он отметил, что новый род войск только формируется. "Хочу выразить надежду на то, что вы, будучи одним из наиболее квалифицированных специалистов, как я уже заметил, доведете до завершения формирование этого нового рода войск беспилотных систем и возглавите его в недалеком будущем", - сказал президент.

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#беспилотные системы
#войска
#вс рф
#денис лямин
#беспилотные системы
#денис лямин
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