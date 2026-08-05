Денис Лямин возглавит Войска беспилотных систем ВС РФ

Начальник штаба группировки "Центр" Денис Лямин возглавит формирующиеся в настоящее время Войска беспилотных систем Вооруженных сил России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством Минобороны, передает ТАСС .

Начальник штаба группировки "Центр" Денис Лямин возглавит формирующиеся в настоящее время Войска беспилотных систем Вооруженных сил России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством Минобороны, передает ТАСС.

"Ранее нами было принято решение о создании нового рода войск - Войск беспилотных систем. Стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя самым лучшим образом в этой работе. Одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере мы считаем Лямина Дениса Игоревича, до настоящего времени воевавшего в группировке "Центр" в качестве начальника штаба", - указал глава государства.

Обращаясь к Лямину, он отметил, что новый род войск только формируется. "Хочу выразить надежду на то, что вы, будучи одним из наиболее квалифицированных специалистов, как я уже заметил, доведете до завершения формирование этого нового рода войск беспилотных систем и возглавите его в недалеком будущем", - сказал президент.