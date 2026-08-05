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В Минобрнауки назвали число выпускников, которые смогут поступить в вузы на бюджет

В Минобрнауки назвали число выпускников, которые смогут поступить в вузы на бюджет В Минобрнауки назвали число выпускников, которые смогут поступить в вузы на бюджет

Более половины выпускников 11-х классов в 2026 году смогут поступить на бюджетные места в вузах России. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РФ сообщает ТАСС.

Более половины выпускников 11-х классов в 2026 году смогут поступить на бюджетные места в вузах России. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РФ сообщает ТАСС.

Отмечается, что для приема в российские университеты в текущем году выделено 620 481 бюджетное место, из них 446 692 - по программам базового высшего образования, бакалавриата и специалитета. В 2025 году этот показатель составлял 619 тыс. мест. "Так, для более половины выпускников 11-х классов доступны бюджетные места", - следует из сообщения.

Согласно данным Минобрнауки, заявления на поступление в нынешнюю кампанию уже подали 1,5 млн абитуриентов. Там уточнили, что, по информации Рособрнадзора, из них 660 тыс. - выпускники.

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#выпускники
#минобрнауки
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