Более половины выпускников 11-х классов в 2026 году смогут поступить на бюджетные места в вузах России. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РФ сообщает ТАСС.
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Общество
В Минобрнауки назвали число выпускников, которые смогут поступить в вузы на бюджет
5 августа 2026 / 16:59
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Более половины выпускников 11-х классов в 2026 году смогут поступить на бюджетные места в вузах России. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РФ сообщает ТАСС.
Отмечается, что для приема в российские университеты в текущем году выделено 620 481 бюджетное место, из них 446 692 - по программам базового высшего образования, бакалавриата и специалитета. В 2025 году этот показатель составлял 619 тыс. мест. "Так, для более половины выпускников 11-х классов доступны бюджетные места", - следует из сообщения.
Согласно данным Минобрнауки, заявления на поступление в нынешнюю кампанию уже подали 1,5 млн абитуриентов. Там уточнили, что, по информации Рособрнадзора, из них 660 тыс. - выпускники.
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