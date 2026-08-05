Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотного летательного аппарата Hornet атаковали больницу в центре Донецка. Есть погибшие и раненые, сообщает ТАСС .

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотного летательного аппарата Hornet атаковали больницу в центре Донецка. Есть погибшие и раненые, сообщает ТАСС.

Уточняется, что БПЛА залетел в одну из палат терапевтического корпуса. Повреждения получили фасад здания, одна из несущих стен и остекление.

Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, погибла женщина 1948 года рождения, ранения получили женщины 1946 и 1952 годов рождения.