Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотного летательного аппарата Hornet атаковали больницу в центре Донецка. Есть погибшие и раненые, сообщает ТАСС.
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Общество
В Донецке при атаке беспилотника на больницу погибли люди
5 августа 2026 / 17:14
© Евгений Мессман/ ТАСС, архив
Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотного летательного аппарата Hornet атаковали больницу в центре Донецка. Есть погибшие и раненые, сообщает ТАСС.
Уточняется, что БПЛА залетел в одну из палат терапевтического корпуса. Повреждения получили фасад здания, одна из несущих стен и остекление.
Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, погибла женщина 1948 года рождения, ранения получили женщины 1946 и 1952 годов рождения.
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