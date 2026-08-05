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В Донецке при атаке беспилотника на больницу погибли люди

В Донецке при атаке беспилотника на больницу погибли люди В Донецке при атаке беспилотника на больницу погибли люди

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотного летательного аппарата Hornet атаковали больницу в центре Донецка. Есть погибшие и раненые, сообщает ТАСС.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотного летательного аппарата Hornet атаковали больницу в центре Донецка. Есть погибшие и раненые, сообщает ТАСС.

Уточняется, что БПЛА залетел в одну из палат терапевтического корпуса. Повреждения получили фасад здания, одна из несущих стен и остекление.

Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, погибла женщина 1948 года рождения, ранения получили женщины 1946 и 1952 годов рождения.

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Теги:
#атака
#бпла
#погибшие
#донецк
#больница
#атака
#погибшие
#бпла
#донецк
#больница
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