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Безопасность

NBC: США приступили к созданию новой ядерной стратегии

NBC: США приступили к созданию новой ядерной стратегии NBC: США приступили к созданию новой ядерной стратегии

Военное ведомство США приступило к разработке обновленной ядерной стратегии на случай регионального конфликта. Об этом со ссылкой на источники передает телеканал NBC News.

Военное ведомство США приступило к разработке обновленной ядерной стратегии на случай регионального конфликта. Об этом со ссылкой на источники передает телеканал NBC News.

Как отмечается, Пентагон инициировал создание новой стратегии на случай войны с Россией или Китаем.

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Теги:
#сша
#разработка
#ядерная стратегия
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