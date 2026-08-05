NBC: США приступили к созданию новой ядерной стратегии

Военное ведомство США приступило к разработке обновленной ядерной стратегии на случай регионального конфликта. Об этом со ссылкой на источники передает телеканал NBC News .

Военное ведомство США приступило к разработке обновленной ядерной стратегии на случай регионального конфликта. Об этом со ссылкой на источники передает телеканал NBC News.

Как отмечается, Пентагон инициировал создание новой стратегии на случай войны с Россией или Китаем.