Военное ведомство США приступило к разработке обновленной ядерной стратегии на случай регионального конфликта. Об этом со ссылкой на источники передает телеканал NBC News.
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Безопасность
NBC: США приступили к созданию новой ядерной стратегии
5 августа 2026 / 17:29
© Петр Ковалев/ ТАСС
Военное ведомство США приступило к разработке обновленной ядерной стратегии на случай регионального конфликта. Об этом со ссылкой на источники передает телеканал NBC News.
Как отмечается, Пентагон инициировал создание новой стратегии на случай войны с Россией или Китаем.
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