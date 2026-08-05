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LCI: во Франции ввели обязательное ношение шлемов для водителей электросамокатов

LCI: во Франции ввели обязательное ношение шлемов для водителей электросамокатов LCI: во Франции ввели обязательное ношение шлемов для водителей электросамокатов

Администрация ряда городов Франции ввела обязательное для водителей электросамокатов ношение велосипедных шлемов. Об этом информировал телеканал LCI.

Администрация ряда городов Франции ввела обязательное для водителей электросамокатов ношение велосипедных шлемов. Об этом информировал телеканал LCI.

Как отмечается, соответствующая мера теперь будет действовать в Ницце (юг), Амьене (север), Ле-Туке (запад), а также департаментах Воклюз на юге страны и О-де-Сен, граничащем с Парижем.

По данным телеканала, за несоблюдение этого правила установлен штраф в размере €150.

Вместе с тем в парламент внесен проект закона, предполагающий включение изменений в Правила дорожного движения, который на общенациональном уровне закрепит обязанность водителей электросамокатов надевать шлем.

Согласно информации французской Службы безопасности дорожного движения, по итогам 2025 года в авариях с участием электросамокатов погибли 80 человек, это на 35 больше, чем годом ранее.

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Теги:
#водители
#франция
#электросамокаты
#шлемы
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