Экипаж самолета Cessna 182, пропавшего в понедельник в ходе авиапатрулирования в Иркутской области, находится в 90 км от города Бодайбо. Соответствующее сообщение разместил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в "Максе".
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Общество
Экипаж пропавшего в Приангарье самолета находится в 90 км от Бодайбо
5 августа 2026 / 17:58
© Sopelkish/ Shutterstock/ FOTODOM, архив/ТАСС
Экипаж самолета Cessna 182, пропавшего в понедельник в ходе авиапатрулирования в Иркутской области, находится в 90 км от города Бодайбо. Соответствующее сообщение разместил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в "Максе".
"Летчики находятся в 90 километрах от Бодайбо. Из аэропорта Бодайбо вылетел вертолет для их эвакуации", - указал глава региона.
Ранее Кобзев сообщил, что летчики забрались на сопку и по самостоятельно собранной радиостанции передали свои координаты.
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