Экипаж пропавшего в Приангарье самолета находится в 90 км от Бодайбо

Экипаж самолета Cessna 182, пропавшего в понедельник в ходе авиапатрулирования в Иркутской области, находится в 90 км от города Бодайбо. Соответствующее сообщение разместил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в "Максе" .

Экипаж самолета Cessna 182, пропавшего в понедельник в ходе авиапатрулирования в Иркутской области, находится в 90 км от города Бодайбо. Соответствующее сообщение разместил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в "Максе".

"Летчики находятся в 90 километрах от Бодайбо. Из аэропорта Бодайбо вылетел вертолет для их эвакуации", - указал глава региона.

Ранее Кобзев сообщил, что летчики забрались на сопку и по самостоятельно собранной радиостанции передали свои координаты.