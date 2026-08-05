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Экипаж пропавшего в Приангарье самолета находится в 90 км от Бодайбо

Экипаж пропавшего в Приангарье самолета находится в 90 км от Бодайбо Экипаж пропавшего в Приангарье самолета находится в 90 км от Бодайбо

Экипаж самолета Cessna 182, пропавшего в понедельник в ходе авиапатрулирования в Иркутской области, находится в 90 км от города Бодайбо. Соответствующее сообщение разместил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в "Максе".

Экипаж самолета Cessna 182, пропавшего в понедельник в ходе авиапатрулирования в Иркутской области, находится в 90 км от города Бодайбо. Соответствующее сообщение разместил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в "Максе".

"Летчики находятся в 90 километрах от Бодайбо. Из аэропорта Бодайбо вылетел вертолет для их эвакуации", - указал глава региона.

Ранее Кобзев сообщил, что летчики забрались на сопку и по самостоятельно собранной радиостанции передали свои координаты.

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Теги:
#самолет
#приангарье
#летчики
#самолет
#бодайбо
#приангарье
#летчики
#бодайбо
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