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Российские силы ПВО за сутки нейтрализовали 1 083 дрона ВСУ

Российские силы ПВО за сутки нейтрализовали 1 083 дрона ВСУ Российские силы ПВО за сутки нейтрализовали 1 083 дрона ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали 1 083 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали 1 083 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 10 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 1 083 беспилотника самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

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#беспилотники
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