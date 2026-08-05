Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали 1 083 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
Российские силы ПВО за сутки нейтрализовали 1 083 дрона ВСУ
5 августа 2026 / 18:16
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали 1 083 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Средствами ПВО сбиты 10 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 1 083 беспилотника самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.
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