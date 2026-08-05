В Киргизии ввели разрешительную систему при восхождении на пик Победы после гибели россиянки Натальи Наговициной. Об этом со ссылкой на Госагентство по туризму республики сообщает ТАСС .

В Киргизии ввели разрешительную систему при восхождении на пик Победы после гибели россиянки Натальи Наговициной. Об этом со ссылкой на Госагентство по туризму республики сообщает ТАСС.

Как отмечается, "введена пермитная система при восхождении на пик Победы". Теперь при восхождении или выходе на маршрут альпинисты обязаны будут получить официальный документ.

В 2026 году в Киргизии еще ни один спортсмен не отправлялся на пик Победы. В ближайшее время планируется выдать около двух десятков разрешений для альпинистов, которые прошли соответствующую подготовку и имеют хороший опыт восхождений, указали в Госагентстве.

Там уточнили, что соответствующее решение принято после произошедшего в 2025 году трагического инцидента с Натальей Наговициной и последовавшей за этим резонансной реакции общества.

Наговицина 12 августа сломала ногу на пике Победы на высоте более 7 тыс. м. Была предпринята спасательная операция, однако непогода и высота, на которой находилась российская альпинистка, не позволили провести эвакуацию. В ходе поисковой операции потерпел крушение вертолет Минобороны Киргизии. Дальнейший поиск тела также осложняли погодные условия и снежный покров.