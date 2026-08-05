Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-полковника Валерия Солодчука заместителем министра обороны. Об этом информировала пресс-служба Кремля.
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Безопасность
Президент назначил Солодчука замминистра обороны РФ
5 августа 2026 / 18:46
© Александр Казаков/ ТАСС
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-полковника Валерия Солодчука заместителем министра обороны. Об этом информировала пресс-служба Кремля.
Глава государства назначил "генерал-полковника Солодчука Валерия Николаевича - заместителем Министра обороны РФ, освободив его от занимаемой должности", сказано в сообщении.
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