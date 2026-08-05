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В штате Нью-Йорк разрешили эвтаназию

В штате Нью-Йорк разрешили эвтаназию В штате Нью-Йорк разрешили эвтаназию

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул подписала закон, который позволит добровольно уходить из жизни людям с неизлечимыми болезнями. Об этом пишет американское издание Politico.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул подписала закон, который позволит добровольно уходить из жизни людям с неизлечимыми болезнями. Об этом пишет американское издание Politico.

Отмечается, что закон штата стал одним из самых строгих в США. Неизлечимо больные, которым, по оценкам врачей, осталось жить менее шести месяцев, смогут запросить препарат для ухода из жизни. Чтобы получить право воспользоваться законом, пациент должен быть старше 18 лет, находиться в здравом уме, иметь подтвержденное неизлечимое заболевание и быть в состоянии самостоятельно принять препарат.

В законе предусмотрены такие требования, как постоянное проживание на территории штата и обязательная проверка психического здоровья.

На сегодняшний день эвтаназия разрешена в 14 американских штатах. Первым был Орегон в 1994 году.

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Теги:
#эвтаназия
#нью-йорк
#штат
#легализация
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