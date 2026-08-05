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Политика

Стефанишина не внесла в декларацию о доходах две квартиры и Mercedes

Стефанишина не внесла в декларацию о доходах две квартиры и Mercedes Стефанишина не внесла в декларацию о доходах две квартиры и Mercedes

Обвиняемая в незаконном обогащении экс-посол Украины в США Ольга Стефанишина не упомянула в декларации о доходах две квартиры и автомобиль Mercedes. На это обращает внимание украинский Центр противодействия коррупции, ссылаясь на данные Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Обвиняемая в незаконном обогащении экс-посол Украины в США Ольга Стефанишина не упомянула в декларации о доходах две квартиры и автомобиль Mercedes. На это обращает внимание украинский Центр противодействия коррупции, ссылаясь на данные Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Отмечается, что Стефанишина не указала в своей декларации две однокомнатные квартиры, наличные средства, которые потратила на ремонт указанных помещений, лечение матери, авиабилеты и аренду еще одной квартиры, а также не упомянула факт использования автомобиля Mercedes, оформленного на одного из ее подчиненных.

В настоящее время Высший антикоррупционный суд рассматривает меру пресечения для Стефанишиной. Заседание проходит в закрытом от слушателей режиме. Экс-дипломат также проходит в качестве обвиняемой по другому делу о коррупции.

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Теги:
#декларация
#mercedes
#квартиры
#стефанишина
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