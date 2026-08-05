Пушилин выделил четыре ключевых муниципалитета для развития туризма в ДНР

Четыре муниципалитета Донецкой Народной Республики (ДНР) определены ключевыми для развития туризма в регионе. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин на форуме "Территория смыслов".

Четыре муниципалитета Донецкой Народной Республики (ДНР) определены ключевыми для развития туризма в регионе. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин на форуме "Территория смыслов".

"Мы уже заложили основу для развития современного туризма, выделив четыре ключевые территории - Донецк, Мариуполь, Мангушский и Новоазовский муниципальные округа. Для каждой из них свой потенциал: культурно-исторический, экологический, военно-патриотический туризм или отдых на Азовском побережье", - отметил он в беседе с ТАСС.

Пушилин уточнил, что в нынешних реалиях массовый туризм в республику затруднен, но работа ведется на перспективу. В частности, осуществляется комплексное развитие дорог, улучшение городской среды, включая благоустройство парков, скверов и других общественных зон. Акцент сделан на Приазовье в рамках стратегии его развития до 2042 года.

"Уже есть первые результаты. Особенно в Мариуполе - городе, который еще четыре года назад был серьезно разбит противником. Сегодня здесь преобразилась набережная и пляжная зона. Есть благоустроенные места: парк Победы, Екатерининский и Приморский парки. И, что очень важно для нашей культуры, вновь распахнул двери Мариупольский республиканский Русский драматический театр", - указал он.