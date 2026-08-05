Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
5 августа 2026 / 21:36
КОТИРОВКИ
USD
05/08
81.1291
EUR
05/08
93.5824
Новости часа
Цена фьючерса на золото впервые с 18 июня поднималась выше $4 300 Список жертв американской атомной бомбардировки Хиросимы увеличился до 353 639
Москва
5 августа 2026 / 21:36
Котировки
USD
05/08
currency
81.1291
0.0000
EUR
05/08
currency
93.5824
0.0000
Хватит ли Токио денег на военное строительство? Мнение
Хватит ли Токио денег на военное строительство? Мнение
5 августа 2026 / 13:55
Президентские выборы в Бразилии: опыт против молодости
Президентские выборы в Бразилии: опыт против молодости
5 августа 2026 / 12:43
Политолог: проблема мигрантов – системная для ЕС, и все только ухудшается
Политолог: проблема мигрантов – системная для ЕС, и все только ухудшается
5 августа 2026 / 12:24
Мы сделаем все
для победы России
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Экономика / ДНР и ЛНР / Политика и религия
Экономика

Пушилин выделил четыре ключевых муниципалитета для развития туризма в ДНР

Пушилин выделил четыре ключевых муниципалитета для развития туризма в ДНР Пушилин выделил четыре ключевых муниципалитета для развития туризма в ДНР

Четыре муниципалитета Донецкой Народной Республики (ДНР) определены ключевыми для развития туризма в регионе. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин на форуме "Территория смыслов".

Четыре муниципалитета Донецкой Народной Республики (ДНР) определены ключевыми для развития туризма в регионе. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин на форуме "Территория смыслов".

"Мы уже заложили основу для развития современного туризма, выделив четыре ключевые территории - Донецк, Мариуполь, Мангушский и Новоазовский муниципальные округа. Для каждой из них свой потенциал: культурно-исторический, экологический, военно-патриотический туризм или отдых на Азовском побережье", - отметил он в беседе с ТАСС.

Пушилин уточнил, что в нынешних реалиях массовый туризм в республику затруднен, но работа ведется на перспективу. В частности, осуществляется комплексное развитие дорог, улучшение городской среды, включая благоустройство парков, скверов и других общественных зон. Акцент сделан на Приазовье в рамках стратегии его развития до 2042 года.

"Уже есть первые результаты. Особенно в Мариуполе - городе, который еще четыре года назад был серьезно разбит противником. Сегодня здесь преобразилась набережная и пляжная зона. Есть благоустроенные места: парк Победы, Екатерининский и Приморский парки. И, что очень важно для нашей культуры, вновь распахнул двери Мариупольский республиканский Русский драматический театр", - указал он.

  • new_top
Теги:
#муниципалитет
#пушилин
#днр
#туризм
#развитие
Также по теме:
05.08.2026 17:14
В Донецке при атаке беспилотника на больницу погибли люди
29.07.2026 17:30
В ЛНР при атаке беспилотника погиб монах РПЦ
28.07.2026 15:45
Российские ВС освободили населенный пункт Красный Кут в ДНР
27.07.2026 16:59
Сенатор: жертвами ВСУ становятся дети, не заставшие мира
24.07.2026 21:29
Матвиенко: Донбасс после выборов завершит интеграцию в политическую систему РФ
17.07.2026 14:30
"Купол Донбасса" за сутки нейтрализовал более 40 беспилотников над ДНР
14.07.2026 13:45
Мишустин призвал ускорить темпы строительства трасс в новых регионах РФ
14.07.2026 12:15
В Краснодоне на месте обрушения в жилом доме обнаружены тела трех погибших
07.07.2026 13:15
ВС РФ ударили по АЗС и цистернам с топливом в оккупированной части ДНР
06.07.2026 15:43
Пушилин заявил о дозачистке Константиновки в ДНР
Хватит ли Токио денег на военное строительство? Мнение
Хватит ли Токио денег на военное строительство? Мнение
Президентские выборы в Бразилии: опыт против молодости
Президентские выборы в Бразилии: опыт против молодости
Политолог: проблема мигрантов – системная для ЕС, и все только ухудшается
Политолог: проблема мигрантов – системная для ЕС, и все только ухудшается
Мы сделаем все
для победы России
Владимир Путин
Все интервью
19:59
Цена фьючерса на золото впервые с 18 июня поднималась выше $4 300
19:45
Список жертв американской атомной бомбардировки Хиросимы увеличился до 353 639
19:27
Пушилин выделил четыре ключевых муниципалитета для развития туризма в ДНР
19:14
Стефанишина не внесла в декларацию о доходах две квартиры и Mercedes
18:59
В штате Нью-Йорк разрешили эвтаназию
18:46
Президент назначил Солодчука замминистра обороны РФ
18:32
В Киргизии ввели разрешительную систему при восхождении на пик Победы
18:16
Российские силы ПВО за сутки нейтрализовали 1 083 дрона ВСУ
17:58
Экипаж пропавшего в Приангарье самолета находится в 90 км от Бодайбо
17:46
LCI: во Франции ввели обязательное ношение шлемов для водителей электросамокатов
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО