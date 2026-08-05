Список жертв американской атомной бомбардировки Хиросимы увеличился до 353 639

В список жертв американской атомной бомбардировки японского города Хиросима за последний год были внесены имена 4 393 человек. Так, он вырос до 353 639, информировало агентство Kyodo .

В список жертв американской атомной бомбардировки японского города Хиросима за последний год были внесены имена 4 393 человек. Так, он вырос до 353 639, информировало агентство Kyodo.

Согласно разным оценкам, в результате взрыва атомной бомбы США, сброшенной на Хиросиму, в один день погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв увеличилось до 140 тыс. за счет тех, кто скончался в больницах от полученных ран и облучения.

При этом список жертв трагедии ежегодно пополняется, когда умирает кто-либо из японских граждан, переживших американские атомные бомбардировки. Туда также заносятся и погибшие во время самого удара, чья смерть не была подтверждена.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были совершены Вооруженными силами США в конце Второй мировой войны. Соединенные Штаты до сих пор не признают своей моральной ответственности, объясняя такие действия "военной необходимостью".