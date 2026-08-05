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Экономика

Цена фьючерса на золото впервые с 18 июня поднималась выше $4 300

Цена фьючерса на золото впервые с 18 июня поднималась выше $4 300 Цена фьючерса на золото впервые с 18 июня поднималась выше $4 300

Цена фьючерса на золото с поставкой в декабре на бирже Comex поднималась выше $4 300 за тройскую унцию впервые с 18 июня текущего года.

Цена фьючерса на золото с поставкой в декабре на бирже Comex поднималась выше $4 300 за тройскую унцию впервые с 18 июня текущего года.

По состоянию на 17:29 мск, стоимость драгметалла росла на 3,56% и торговалась на уровне $4 300,6 за тройскую унцию.

К 17:34 мск стоимость фьючерса замедлила рост и находилась на отметке в $4 295,6 за тройскую унцию (+3,44%), свидетельствуют данные торговой площадки.

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Теги:
#золото
#цена
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