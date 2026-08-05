Цена фьючерса на золото с поставкой в декабре на бирже Comex поднималась выше $4 300 за тройскую унцию впервые с 18 июня текущего года.
Хватит ли Токио денег на военное строительство? Мнение
5 августа 2026 / 13:55
Президентские выборы в Бразилии: опыт против молодости
5 августа 2026 / 12:43
Политолог: проблема мигрантов – системная для ЕС, и все только ухудшается
5 августа 2026 / 12:24
Экономика
Цена фьючерса на золото впервые с 18 июня поднималась выше $4 300
5 августа 2026 / 19:59
© Кирилл Кухмарь/ ТАСС
Цена фьючерса на золото с поставкой в декабре на бирже Comex поднималась выше $4 300 за тройскую унцию впервые с 18 июня текущего года.
По состоянию на 17:29 мск, стоимость драгметалла росла на 3,56% и торговалась на уровне $4 300,6 за тройскую унцию.
К 17:34 мск стоимость фьючерса замедлила рост и находилась на отметке в $4 295,6 за тройскую унцию (+3,44%), свидетельствуют данные торговой площадки.
Также по теме:
05.08.2026 13:46Цена золота впервые с 6 июля поднялась выше $4 200
05.08.2026 11:59Российский рынок акций растет на открытии торгов
04.08.2026 19:45Путин: запасы алмазов "Алросы" составляют порядка 50% от общемировых
04.08.2026 19:17Биржевая стоимость бензина АИ-95 выросла за день на 7,5%
04.08.2026 11:58Российский рынок акций на открытии торгов снижается
03.08.2026 11:59Российский рынок акций растет на открытии торгов
31.07.2026 12:57В России увеличатся страховые пенсии по потере кормильца
Актуально