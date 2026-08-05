ЕС отменяет защиту для военнообязанных украинцев

Европейский союз отменил временную защиту для украинских военнообязанных мужчин, прибывших на территорию сообщества, начиная с 31 июля 2026 года. Об этом сказано в юридически обязывающем постановлении Совета ЕС, сообщает ТАСС .

Европейский союз отменил временную защиту для украинских военнообязанных мужчин, прибывших на территорию сообщества, начиная с 31 июля 2026 года. Об этом сказано в юридически обязывающем постановлении Совета ЕС, сообщает ТАСС.

"Временная защита в ЕС должна применяться только к тем, кто выполнил свои военные обязанности перед Украиной по предъявлению соответствующих доказательств. Это положение не применяется к лицам, уже пользующимся правом временной защиты в конкретном государстве ЕС до 30 июля 2026 года включительно, и постоянно сохранявшим данный статус с момента прибытия", - следует из документа.

Так, все прибывшие в страны ЕС с 31 июля включительно украинцы должны подтверждать, что не являются уклонистами. Еврокомиссия рекомендует считать достаточным подтверждением украинский "штамп в паспорте о пересечении границы" в качестве свидетельства легального выезда.

Тем же решением Совета ЕС действие общих положений о временной защите украинцев в объединении было продлены до 4 марта 2028 года.

Ранее в украинских СМИ появились сообщения о том, что ограничения прав военнообязанных украинцев на защиту в ЕС начали действовать с 5 августа.