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Политика

ЕС отменяет защиту для военнообязанных украинцев

ЕС отменяет защиту для военнообязанных украинцев ЕС отменяет защиту для военнообязанных украинцев

Европейский союз отменил временную защиту для украинских военнообязанных мужчин, прибывших на территорию сообщества, начиная с 31 июля 2026 года. Об этом сказано в юридически обязывающем постановлении Совета ЕС, сообщает ТАСС.

Европейский союз отменил временную защиту для украинских военнообязанных мужчин, прибывших на территорию сообщества, начиная с 31 июля 2026 года. Об этом сказано в юридически обязывающем постановлении Совета ЕС, сообщает ТАСС.

"Временная защита в ЕС должна применяться только к тем, кто выполнил свои военные обязанности перед Украиной по предъявлению соответствующих доказательств. Это положение не применяется к лицам, уже пользующимся правом временной защиты в конкретном государстве ЕС до 30 июля 2026 года включительно, и постоянно сохранявшим данный статус с момента прибытия", - следует из документа.

Так, все прибывшие в страны ЕС с 31 июля включительно украинцы должны подтверждать, что не являются уклонистами. Еврокомиссия рекомендует считать достаточным подтверждением украинский "штамп в паспорте о пересечении границы" в качестве свидетельства легального выезда.

Тем же решением Совета ЕС действие общих положений о временной защите украинцев в объединении было продлены до 4 марта 2028 года.

Ранее в украинских СМИ появились сообщения о том, что ограничения прав военнообязанных украинцев на защиту в ЕС начали действовать с 5 августа.

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Теги:
#евросоюз
#отмена
#украинцы
#защита
#военнообязанные
#украинцы
#отмена
#защита
#евросоюз
#военнообязанные
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