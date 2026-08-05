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Безопасность

Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 380 военных

Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 380 военных Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 380 военных

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 380 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 380 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 290 человек, от действий группировок "Запад" - более 210, "Южная" - до 160, "Центр" - свыше 325, на направлении "Восток" - более 360 и "Днепр" - до 35 военных.

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