Участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы является вкладом граждан в победу в специальной военной операции (СВО). Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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Политика
Памфилова: голосование на выборах является вкладом в победу в СВО
5 августа 2026 / 20:45
© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС
Участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы является вкладом граждан в победу в специальной военной операции (СВО). Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Наши бойцы героически сражаются за нас. Но уж, извините, нам здесь, в мирной жизни, собраться, прийти на выборы, отдать свой голос, волю, внести хоть скромный вклад в победу - это просто обязанность", - подчеркнула она.
Памфилова также выразила мнение, что действия Киева, в том числе "убийство детей", только укрепляют решимость россиян. "У наших людей сейчас укрепляется и сила воли, и желание не только справиться с этим злом, но и победить его", - уверена она.
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