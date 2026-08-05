Памфилова: голосование на выборах является вкладом в победу в СВО

Участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы является вкладом граждан в победу в специальной военной операции (СВО). Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы является вкладом граждан в победу в специальной военной операции (СВО). Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Наши бойцы героически сражаются за нас. Но уж, извините, нам здесь, в мирной жизни, собраться, прийти на выборы, отдать свой голос, волю, внести хоть скромный вклад в победу - это просто обязанность", - подчеркнула она.

Памфилова также выразила мнение, что действия Киева, в том числе "убийство детей", только укрепляют решимость россиян. "У наших людей сейчас укрепляется и сила воли, и желание не только справиться с этим злом, но и победить его", - уверена она.