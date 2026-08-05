Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
5 августа 2026 / 23:08
КОТИРОВКИ
USD
05/08
81.1291
EUR
05/08
93.5824
Новости часа
Путин уверен, что Россия победит и все у нее будет Российские синхронистки завоевали третью золотую медаль на чемпионате Европы
Москва
5 августа 2026 / 23:08
Котировки
USD
05/08
currency
81.1291
0.0000
EUR
05/08
currency
93.5824
0.0000
Хватит ли Токио денег на военное строительство? Мнение
Хватит ли Токио денег на военное строительство? Мнение
5 августа 2026 / 13:55
Президентские выборы в Бразилии: опыт против молодости
Президентские выборы в Бразилии: опыт против молодости
5 августа 2026 / 12:43
Политолог: проблема мигрантов – системная для ЕС, и все только ухудшается
Политолог: проблема мигрантов – системная для ЕС, и все только ухудшается
5 августа 2026 / 12:24
Мы сделаем все
для победы России
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Политика / Выборы в России / Политика и религия
Политика

Памфилова: голосование на выборах является вкладом в победу в СВО

Памфилова: голосование на выборах является вкладом в победу в СВО Памфилова: голосование на выборах является вкладом в победу в СВО

Участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы является вкладом граждан в победу в специальной военной операции (СВО). Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы является вкладом граждан в победу в специальной военной операции (СВО). Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Наши бойцы героически сражаются за нас. Но уж, извините, нам здесь, в мирной жизни, собраться, прийти на выборы, отдать свой голос, волю, внести хоть скромный вклад в победу - это просто обязанность", - подчеркнула она.

Памфилова также выразила мнение, что действия Киева, в том числе "убийство детей", только укрепляют решимость россиян. "У наших людей сейчас укрепляется и сила воли, и желание не только справиться с этим злом, но и победить его", - уверена она.

  • new_top
Теги:
#победа
#вклад
#выборы
#голосование
#сво
#памфилова
Также по теме:
05.08.2026 15:15
"Единая Россия" будет стоять первой в федеральном бюллетене на выборах в ГД
04.08.2026 17:59
Около 250 тыс. россиян подали заявления на участие в электронном голосовании
04.08.2026 13:45
Памфилова: Россия не ищет предлогов для отмены выборов
23.07.2026 13:32
ЦИК РФ представил первый ролик думской кампании "Твой голос - сила России!"
13.07.2026 16:30
В ЦИК пояснили, может ли иностранный агент баллотироваться в Госдуму
06.07.2026 18:58
Кадырова выдвинули кандидатом на пост главы Чечни
24.06.2026 14:30
ЦИК РФ не планирует отказываться от бумажных бюллетеней
18.06.2026 10:38
Памфилова: военным не стоит спешить в депутаты до конца службы
17.06.2026 18:30
Памфилова заявила, что в выборах в Госдуму могут участвовать 17 партий
17.06.2026 16:28
Голосование на выборах в Госдуму будет организовано с 18 по 20 сентября
Хватит ли Токио денег на военное строительство? Мнение
Хватит ли Токио денег на военное строительство? Мнение
Президентские выборы в Бразилии: опыт против молодости
Президентские выборы в Бразилии: опыт против молодости
Политолог: проблема мигрантов – системная для ЕС, и все только ухудшается
Политолог: проблема мигрантов – системная для ЕС, и все только ухудшается
Мы сделаем все
для победы России
Владимир Путин
Все интервью
21:57
Путин уверен, что Россия победит и все у нее будет
21:42
Российские синхронистки завоевали третью золотую медаль на чемпионате Европы
21:18
Мендель назвала тошнотворной пропаганду о "стойкости Украины"
20:59
Иран и Оман согласовали координаты нового маршрута через Ормуз
20:45
Памфилова: голосование на выборах является вкладом в победу в СВО
20:30
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 380 военных
20:15
ЕС отменяет защиту для военнообязанных украинцев
19:59
Цена фьючерса на золото впервые с 18 июня поднималась выше $4 300
19:45
Список жертв американской атомной бомбардировки Хиросимы увеличился до 353 639
19:27
Пушилин выделил четыре ключевых муниципалитета для развития туризма в ДНР
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО