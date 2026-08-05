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Политика

Иран и Оман согласовали координаты нового маршрута через Ормуз

Иран и Оман согласовали координаты нового маршрута через Ормуз Иран и Оман согласовали координаты нового маршрута через Ормуз

Иран и Оман согласовали географические координаты нового маршрута через Ормузский пролив. Об этом заявил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

Иран и Оман согласовали географические координаты нового маршрута через Ормузский пролив. Об этом заявил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

"Согласованы географические параметры маршрута, обсуждаемого сторонами, и, если некоторые третьи стороны не будут чинить препятствий в этой связи, совместное заявление двух государств, содержащее ключевые положения и моменты, также находится на стадии окончательного рассмотрения и подготовки", - приводит его слова Telegram-канал дипведомства исламской республики.

Некоторое время назад иранская гостелерадиокомпания со ссылкой на источник информировала о том, что будущее соглашение между Маскатом и Тегераном не предполагает немедленного открытия Ормузского пролива, этот вопрос будет зависеть от шагов США.

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#координаты
#оман
#ормузский пролив
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#маршрут
#иран
#ормузский пролив
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