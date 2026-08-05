Пропаганда Запада, кричащая о "стойкости" Украины, вызывает тошноту и необходима только, чтобы скрывать неспособность Киева и Запада остановить боевые действия. Такое мнение выразила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Пропаганда Запада, кричащая о "стойкости" Украины, вызывает тошноту и необходима только, чтобы скрывать неспособность Киева и Запада остановить боевые действия. Такое мнение выразила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

"Когда западные эксперты пишут о "несокрушимой стойкости", это вызывает тошноту. Эта бесчеловечная западная пропаганда всего лишь маскирует интеллектуальную беспомощность и неспособность Киева и Запада остановить эту войну или спасти Украину", - указала она в соцсети X.

Политики в Европе и США часто включают в свои выступления слова о "стойкости украинцев". В январе общественный резонанс спровоцировало высказывание главы Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой. Когда на Украине наблюдались многочасовые отключения света, а во многих городах перебои с отоплением, она рекомендовала украинцам "рычать по утрам", чтобы обрести уверенность.