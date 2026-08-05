Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
5 августа 2026 / 23:08
КОТИРОВКИ
USD
05/08
81.1291
EUR
05/08
93.5824
Новости часа
Путин уверен, что Россия победит и все у нее будет Российские синхронистки завоевали третью золотую медаль на чемпионате Европы
Москва
5 августа 2026 / 23:08
Котировки
USD
05/08
currency
81.1291
0.0000
EUR
05/08
currency
93.5824
0.0000
Хватит ли Токио денег на военное строительство? Мнение
Хватит ли Токио денег на военное строительство? Мнение
5 августа 2026 / 13:55
Президентские выборы в Бразилии: опыт против молодости
Президентские выборы в Бразилии: опыт против молодости
5 августа 2026 / 12:43
Политолог: проблема мигрантов – системная для ЕС, и все только ухудшается
Политолог: проблема мигрантов – системная для ЕС, и все только ухудшается
5 августа 2026 / 12:24
Мы сделаем все
для победы России
Владимир Путин
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Политика / Украина сегодня / Кризис на Украине
Политика

Мендель назвала тошнотворной пропаганду о "стойкости Украины"

Мендель назвала тошнотворной пропаганду о "стойкости Украины" Мендель назвала тошнотворной пропаганду о "стойкости Украины"

Пропаганда Запада, кричащая о "стойкости" Украины, вызывает тошноту и необходима только, чтобы скрывать неспособность Киева и Запада остановить боевые действия. Такое мнение выразила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Пропаганда Запада, кричащая о "стойкости" Украины, вызывает тошноту и необходима только, чтобы скрывать неспособность Киева и Запада остановить боевые действия. Такое мнение выразила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

"Когда западные эксперты пишут о "несокрушимой стойкости", это вызывает тошноту. Эта бесчеловечная западная пропаганда всего лишь маскирует интеллектуальную беспомощность и неспособность Киева и Запада остановить эту войну или спасти Украину", - указала она в соцсети X.

Политики в Европе и США часто включают в свои выступления слова о "стойкости украинцев". В январе общественный резонанс спровоцировало высказывание главы Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой. Когда на Украине наблюдались многочасовые отключения света, а во многих городах перебои с отоплением, она рекомендовала украинцам "рычать по утрам", чтобы обрести уверенность. 

  • new_top
Теги:
#запад
#украина
#пропаганда
#стойкость
#мендель
Также по теме:
05.08.2026 16:30
FT: Трамп отказал Киеву в поставках ракет к комплексам Patriot
05.08.2026 14:44
Зеленский обвинил Запад в том, что Украина ночью не сбила ни одной ракеты
05.08.2026 13:59
Польша не будет возвращать на Украину мужчин призывного возраста
05.08.2026 13:15
ВС РФ ударили по сортировочному комплексу "Новой почты" в Киевской области
05.08.2026 12:45
Собянин: в сторону Москвы летят две трети всех беспилотников, атакующих РФ
04.08.2026 16:59
Мирошник сообщил, что за неделю от ударов ВСУ погибли 49 россиян
04.08.2026 14:58
Слуцкий назвал "порталом в ад" для Украины 40-дневный план Зеленского
04.08.2026 11:42
МИД РФ назвал условие для переговоров по украинскому урегулированию
04.08.2026 10:59
Press TV: Иран передумал атаковать Украину после ее извинений за удар по судну
04.08.2026 10:19
Залужный считает, что Украина никогда не вступит в НАТО
Хватит ли Токио денег на военное строительство? Мнение
Хватит ли Токио денег на военное строительство? Мнение
Президентские выборы в Бразилии: опыт против молодости
Президентские выборы в Бразилии: опыт против молодости
Политолог: проблема мигрантов – системная для ЕС, и все только ухудшается
Политолог: проблема мигрантов – системная для ЕС, и все только ухудшается
Мы сделаем все
для победы России
Владимир Путин
Все интервью
21:57
Путин уверен, что Россия победит и все у нее будет
21:42
Российские синхронистки завоевали третью золотую медаль на чемпионате Европы
21:18
Мендель назвала тошнотворной пропаганду о "стойкости Украины"
20:59
Иран и Оман согласовали координаты нового маршрута через Ормуз
20:45
Памфилова: голосование на выборах является вкладом в победу в СВО
20:30
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 380 военных
20:15
ЕС отменяет защиту для военнообязанных украинцев
19:59
Цена фьючерса на золото впервые с 18 июня поднималась выше $4 300
19:45
Список жертв американской атомной бомбардировки Хиросимы увеличился до 353 639
19:27
Пушилин выделил четыре ключевых муниципалитета для развития туризма в ДНР
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО