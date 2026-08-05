Российские синхронистки завоевали третью золотую медаль на чемпионате Европы

Российские синхронистки завоевали золотые медали чемпионата Европы по водным видам спорта в акробатике. Турнир в Париже завершится 16 августа.

Российские синхронистки завоевали золотые медали чемпионата Европы по водным видам спорта в акробатике. Турнир в Париже завершится 16 августа.

За свое выступление россиянки получили 244,8221 балла. Серебро досталось сборной Испании (242,2428), а бронзу взяла команда Италии (219,2545).

За команду России выступали Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Валерия Плеханова, Елена Шабанова, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник.

Так, в активе российских спортсменов на чемпионате Европы стало 12 медалей - 4 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые награды.

На нынешнем континентальном первенстве российские спортсмены выступают в нейтральном статусе, они участвуют в турнире впервые с 2021 года.