Российские синхронистки завоевали золотые медали чемпионата Европы по водным видам спорта в акробатике. Турнир в Париже завершится 16 августа.
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Спорт
Российские синхронистки завоевали третью золотую медаль на чемпионате Европы
5 августа 2026 / 21:42
© BILDBYRÅN via Reuters Connect/ТАСС
Российские синхронистки завоевали золотые медали чемпионата Европы по водным видам спорта в акробатике. Турнир в Париже завершится 16 августа.
За свое выступление россиянки получили 244,8221 балла. Серебро досталось сборной Испании (242,2428), а бронзу взяла команда Италии (219,2545).
За команду России выступали Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Валерия Плеханова, Елена Шабанова, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник.
Так, в активе российских спортсменов на чемпионате Европы стало 12 медалей - 4 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые награды.
На нынешнем континентальном первенстве российские спортсмены выступают в нейтральном статусе, они участвуют в турнире впервые с 2021 года.
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