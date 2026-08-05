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Российские синхронистки завоевали третью золотую медаль на чемпионате Европы

Российские синхронистки завоевали третью золотую медаль на чемпионате Европы Российские синхронистки завоевали третью золотую медаль на чемпионате Европы

Российские синхронистки завоевали золотые медали чемпионата Европы по водным видам спорта в акробатике. Турнир в Париже завершится 16 августа.

Российские синхронистки завоевали золотые медали чемпионата Европы по водным видам спорта в акробатике. Турнир в Париже завершится 16 августа.

За свое выступление россиянки получили 244,8221 балла. Серебро досталось сборной Испании (242,2428), а бронзу взяла команда Италии (219,2545).

За команду России выступали Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Валерия Плеханова, Елена Шабанова, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник.

Так, в активе российских спортсменов на чемпионате Европы стало 12 медалей - 4 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые награды.

На нынешнем континентальном первенстве российские спортсмены выступают в нейтральном статусе, они участвуют в турнире впервые с 2021 года.

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Теги:
#чемпионат
#золото
#синхронистки
#россия
#европа
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