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Путин уверен, что Россия победит и все у нее будет

Путин уверен, что Россия победит и все у нее будет Путин уверен, что Россия победит и все у нее будет

Россия несомненно победит и все у нее будет, согласился президент РФ Владимир Путин со словами председателя Союза театральных деятелей России Владимира Машкова.

Россия несомненно победит и все у нее будет, согласился президент РФ Владимир Путин со словами председателя Союза театральных деятелей России Владимира Машкова.

При общении с главой государства Машков поделился историей о том, как встретил в 1945-м году Победу тогда еще 12-летний народный артист РСФСР Станислав Любшин. 9 мая он рано утром стоял в очереди за молоком, время шло, а лавка не открывалась. В какой-то момент на улицу начали выходить радостные люди, но для стоявших в очереди причина всеобщей радости оставалась неизвестной. "Вдруг открывается дверь, выходит счастливая продавщица говорит: Товарищи, Победа, молока не будет", - рассказал Машков.

Касаясь темы специальной военной операции, он выразил уверенность, что победа будет за Россией. "Конечно, бесспорно, что победа будет за нами, и сохраним и страну, и нашу великую культуру", - отметил председатель Союза театральных деятелей. "И молоко будет", - уточнил Путин.

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Теги:
#победа
#путин
#россия
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