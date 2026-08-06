Политолог Шипилин: Трамп уже не вернется к духу Анкориджа

Надежд на восстановление духа Анкориджа больше нет. Встреча президентов России и США, состоявшаяся год назад на Аляске прошла в то время, когда Дональд Трамп чувствовал себя очень уверенно. Он считал себя победителем, готов был в ближайшее время скрутить Иран в бараний рог, был уверен, что внутри Америки его позиции абсолютно безупречны.

Надежд на восстановление духа Анкориджа больше нет. Встреча президентов России и США, состоявшаяся год назад на Аляске прошла в то время, когда Дональд Трамп чувствовал себя очень уверенно. Он считал себя победителем, готов был в ближайшее время скрутить Иран в бараний рог, был уверен, что внутри Америки его позиции абсолютно безупречны.

Спустя год, Трамп обрушил не только собственную репутацию, но и репутацию США. Восстановить дух Анкориджа сейчас невозможно.

Сейчас Трамп больше всего озабочен предстоящими выборами и связанными с ними угрозами для него лично. Ему нужно думать, как избежать импичмента, как досидеть до конца свой второй президентский срок и не оказаться в тюрьме после него. Ему уже не до нового мироустройства.

Встреча с Путиным была смелым шагом и ошибкой, с точки зрения Запада и противников Трампа. Сегодня его позиции таковы, что ему остается только отползать от таких острых тем.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" политический

аналитик Павел Шипилин. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/4d480aa99ffc9c8a2d140554adae8d26/