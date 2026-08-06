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США не смогут снабжать Киев ракетами для ПВО еще несколько лет. Мнение

Говоря о том, что украинское ПВО перестало отражать российские атаки, трудно поверить в то, что Зеленский решил принять огонь на себя для того, чтобы продемонстрировать Западу слабую защищенность Украины. Для него это слишком рискованно – удары могут прийтись и по центрам принятия решений.

Говоря о том, что украинское ПВО перестало отражать российские атаки, трудно поверить в то, что Зеленский решил принять огонь на себя для того, чтобы продемонстрировать Западу слабую защищенность Украины. Для него это слишком рискованно – удары могут прийтись и по центрам принятия решений.

Скорее всего, у Киева действительно закончились ракеты для комплексов «Патриот», либо их приберегают для защиты того же Зеленского.

 Дефицит ракет обусловлен тем, что, как минимум, треть своих запасов США израсходовали на Ближнем Востоке. Столкнувшись с этой проблемой, Америка не может позволить себе отдавать ракеты союзникам. США сейчас явно не до Украины, которая с самого начала целиком и полностью от них зависела.

После иранской кампании США будут еще несколько лет заниматься восстановлением своих арсеналов, тем более, что теперь они понимают, что эти арсеналы должны быть кратно увеличены.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос"  политический
аналитик Павел Шипилин. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/402273c5f1be295fa12400a1231c98de/

 

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Теги:
#сша
#пэтриот
#украина
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