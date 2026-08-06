Хуснуллин призвал проработать ж/д выход к Индийскому океану

Россия должна проработать железнодорожный выход к Индийскому океану на случай рисков в Босфоре и Ормузе. Такое мнение выразил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью ТАСС .

Россия должна проработать железнодорожный выход к Индийскому океану на случай рисков в Босфоре и Ормузе. Такое мнение выразил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью ТАСС.

"При рисках на Босфоре и в Ормузе могут потребоваться альтернативные маршруты: через Туркменистан, Иран, Афганистан и Пакистан. Любые варианты выхода к Индии годятся", - отметил он.

Хуснуллин также считает, что строительная отрасль России нуждается в долгосрочном финансировании.

"Строительная отрасль уже сегодня способна освоить дополнительно около триллиона рублей в год. Но если гарантировать такой объем на пять лет вперед, можно нарастить мощности и строить еще больше", - указал он.

В условиях конфликта США и Ирана появились проблемы с судоходством через Ормузский пролив. 28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие иранские города, включая Тегеран. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль и американские военные объекты в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Власти Ирана также решили закрыть Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и странами, поддержавшими агрессию против исламской республики. Через Ормузский пролив транспортируется порядка 25% мировых объемов торговли нефтью и около 20% СПГ.