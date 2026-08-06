Зачем Британии конституция?

Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм допустил разработку первой письменной конституции страны для реализации внутриполитических реформ.

"Есть основания для выработки четких принципов управления страной и определения минимальных стандартов, которые должны соблюдаться повсеместно, - сказал глава правительства, слова которого приводит телеканал Sky News. - Неправильно, когда людям приходится добиваться того, что должно быть само собой разумеющимся и что уже обеспечено в других частях страны. Отсутствие конституции в такой ситуации лишает регионы необходимых полномочий".

В Великобритании никогда не было формальной письменной конституции. В отличие от других стран, конституция страны некодифицирована и не представляет собой один конкретный письменный документ или свод законов. К источникам конституции Соединенного Королевства относятся нормы общего права, статуты и конституционные обычаи.

За первые две недели нахождения на посту премьер-министра страны Бернэм представил серию инициатив, направленных на наделение региональных властей большими политическими и налоговыми полномочиями. Он неоднократно отмечал, что повышение уровня жизни по всей стране станет одним из основных приоритетов его правительства. Будучи мэром графства Большой Манчестер, Бернэм в 2024 году выпустил книгу Head North: A Rallying Cry for a More Equal Britain ("Курс на север: призыв к созданию более равноправной Британии") в соавторстве с мэром Ливерпуля Стивом Ротерэмом, в которой выступил за разработку письменной конституции.

Руководитель центра британских исследований Института Европы РАН, ведущий научный сотрудник Елена Ананьева пояснила, что «выдвигая такое необычное предложение, Энди Бернэм стремится к тому, чтобы передать часть полномочий от центральных органов власти на места. А это требует кодификации. Поэтому именно этот аспект деволюции и выравнивания уровня развития различных регионов страны привлекает нового премьера. Но насколько это будет возможно - это уже другой вопрос. Напомню, что после войны в Ираке Гордон Браун, став премьер-министром, хотел передать прерогативу объявлять войну и заключать мир от монархов парламенту. Была даже создана комиссия, но в результате она пришла к тому, что это настолько все сложно, что лучше все оставить, как есть. Вот в плане деволюции – да, новое законодательство нужно создавать, но нужно ли будет целую конституцию писать, или просто кодифицировать отношения между центром и регионами и делегирование полномочий от более крупных административных единиц более мелким?».

Эксперта отметила, что «сейчас понять реакцию других партий невозможно. Все будет зависеть от того, что конкретно премьер предложит».