Япония заявила о запуске КНДР, предположительно, баллистической ракеты

КНДР 6 августа совершила запуск, предположительно, баллистической ракеты. Соответствующее сообщение распространила береговая охрана Японии, передает ТАСС.

В береговой охране призвали находящиеся в регионе суда в случае выявления обломков ракеты, не приближаться к ним и уведомить японские власти.

Вместе с тем японское общественное телевидение со ссылкой на источники в Минобороны информировало о том, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны страны в Японском море. Сведений о каком-либо ущербе для судов не поступало.

Кроме того, по данным агентства News1, Вооруженные силы Республики Корея также заявили о запуске Пхеньяном неизвестного снаряда в сторону Японского моря. Южнокорейские военные анализируют дальность и другие данные полета.

В последний раз баллистическую ракету КНДР запускала 25 июня. Тогда были протестированы тактические баллистические ракеты и новые реактивные системы залпового огня.