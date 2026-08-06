Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
6 августа 2026 / 12:56
КОТИРОВКИ
USD
06/08
80.9293
EUR
06/08
93.1901
Новости часа
США не смогут снабжать Киев ракетами для ПВО еще несколько лет. Мнение Политолог Шипилин: Трамп уже не вернется к духу Анкориджа
Москва
6 августа 2026 / 12:56
Котировки
USD
06/08
currency
80.9293
0.0000
EUR
06/08
currency
93.1901
0.0000
США не смогут снабжать Киев ракетами для ПВО еще несколько лет. Мнение
США не смогут снабжать Киев ракетами для ПВО еще несколько лет. Мнение
6 августа 2026 / 12:08
Политолог Шипилин: Трамп уже не вернется к духу Анкориджа
Политолог Шипилин: Трамп уже не вернется к духу Анкориджа
6 августа 2026 / 11:52
Хватит ли Токио денег на военное строительство? Мнение
Хватит ли Токио денег на военное строительство? Мнение
5 августа 2026 / 13:55
Мы сделаем все
для победы России
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Военная индустрия / Диалог по корейской проблеме
Безопасность

Япония заявила о запуске КНДР, предположительно, баллистической ракеты

Япония заявила о запуске КНДР, предположительно, баллистической ракеты Япония заявила о запуске КНДР, предположительно, баллистической ракеты

КНДР 6 августа совершила запуск, предположительно, баллистической ракеты. Соответствующее сообщение распространила береговая охрана Японии, передает ТАСС.

КНДР 6 августа совершила запуск, предположительно, баллистической ракеты. Соответствующее сообщение распространила береговая охрана Японии, передает ТАСС.

В береговой охране призвали находящиеся в регионе суда в случае выявления обломков ракеты, не приближаться к ним и уведомить японские власти.

Вместе с тем японское общественное телевидение со ссылкой на источники в Минобороны информировало о том, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны страны в Японском море. Сведений о каком-либо ущербе для судов не поступало.

Кроме того, по данным агентства News1, Вооруженные силы Республики Корея также заявили о запуске Пхеньяном неизвестного снаряда в сторону Японского моря. Южнокорейские военные анализируют дальность и другие данные полета.

В последний раз баллистическую ракету КНДР запускала 25 июня. Тогда были протестированы тактические баллистические ракеты и новые реактивные системы залпового огня.

  • new_top
Также по теме:
05.08.2026 18:46
Президент назначил Солодчука замминистра обороны РФ
05.08.2026 16:45
Денис Лямин возглавит Войска беспилотных систем ВС РФ
05.08.2026 15:33
Президент встретился с руководством МО РФ
05.08.2026 14:14
The National Interest считает российские ВКС сильнейшими в Европе
04.08.2026 12:16
Reuters: Дания призвала порядка 1,6 тыс. новобранцев в свете угрозы Гренландии
31.07.2026 15:28
B.T.: датская принцесса Изабелла не будет получать зарплату за службу в армии
31.07.2026 14:30
Китай намерен активизировать применение беспилотных технологий в армии
30.07.2026 19:14
Силы самообороны Японии впервые применили ракеты Tomahawk
30.07.2026 12:30
В Монголии проходят военные учения с Россией "Селенга-2026"
30.07.2026 10:22
Бернэм поддержал замену британских подводных носителей ядерного оружия
США не смогут снабжать Киев ракетами для ПВО еще несколько лет. Мнение
США не смогут снабжать Киев ракетами для ПВО еще несколько лет. Мнение
Политолог Шипилин: Трамп уже не вернется к духу Анкориджа
Политолог Шипилин: Трамп уже не вернется к духу Анкориджа
Хватит ли Токио денег на военное строительство? Мнение
Хватит ли Токио денег на военное строительство? Мнение
Мы сделаем все
для победы России
Владимир Путин
Все интервью
10:38
Япония заявила о запуске КНДР, предположительно, баллистической ракеты
10:18
Хуснуллин призвал проработать ж/д выход к Индийскому океану
21:57
Путин уверен, что Россия победит и все у нее будет
21:42
Российские синхронистки завоевали третью золотую медаль на чемпионате Европы
21:18
Мендель назвала тошнотворной пропаганду о "стойкости Украины"
20:59
Иран и Оман согласовали координаты нового маршрута через Ормуз
20:45
Памфилова: голосование на выборах является вкладом в победу в СВО
20:30
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 380 военных
20:15
ЕС отменяет защиту для военнообязанных украинцев
19:59
Цена фьючерса на золото впервые с 18 июня поднималась выше $4 300
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО