Песков отметил, что России нужен мир, а не перемирие

России нужно не перемирие с Украиной, а прочный мир. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

России нужно не перемирие с Украиной, а прочный мир. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Как вчера заявил президент, нам не нужно перемирие, нам нужен мир", - указал представитель Кремля.

Вместе с тем, по его словам, Москва неизменно сохраняет открытость к переговорам.

Так Песков отреагировал на сообщения о том, что Турция и ООН якобы готовят переговоры с Россией и Украиной по прекращению огня в Черном море.

"Российская сторона всегда открыта к переговорам", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера, передает ТАСС.