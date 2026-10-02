России нужно не перемирие с Украиной, а прочный мир. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Политика
Песков отметил, что России нужен мир, а не перемирие
2 октября 2026 / 14:14
© Артем Геодакян/ ТАСС
России нужно не перемирие с Украиной, а прочный мир. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Как вчера заявил президент, нам не нужно перемирие, нам нужен мир", - указал представитель Кремля.
Вместе с тем, по его словам, Москва неизменно сохраняет открытость к переговорам.
Так Песков отреагировал на сообщения о том, что Турция и ООН якобы готовят переговоры с Россией и Украиной по прекращению огня в Черном море.
"Российская сторона всегда открыта к переговорам", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера, передает ТАСС.
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