Президент Швейцарии Ги Пармелен анонсировал свою отставку

Президент и министр экономики Швейцарии Ги Пармелен заявил, что в конце года намерен покинуть правительство после 11 лет работы в нем, пишет газета Neue Zürcher Zeitung.

Президент и министр экономики Швейцарии Ги Пармелен заявил, что в конце года намерен покинуть правительство после 11 лет работы в нем, пишет газета Neue Zürcher Zeitung.

Как отмечается, Пармелен созвал пресс-конференцию, в ходе которой высказал мнение, что "правительство нуждается в новых молодых силах, особенно в условиях геополитических трудностей". Он принял решение уйти в отставку в конце года, когда истекает срок его полномочий на должности президента.

По данным издания, слухи об отставке появились уже давно, поскольку Пармелен страдает из-за проблем с позвоночником. Вместе с тем во время пресс-конференции политик заявил, что причины его ухода не связаны со здоровьем, сообщает ТАСС.