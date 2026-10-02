Президент и министр экономики Швейцарии Ги Пармелен заявил, что в конце года намерен покинуть правительство после 11 лет работы в нем, пишет газета Neue Zürcher Zeitung.
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Политика
Президент Швейцарии Ги Пармелен анонсировал свою отставку
2 октября 2026 / 14:32
© Andrew Harnik/ Getty Images/ТАСС
Президент и министр экономики Швейцарии Ги Пармелен заявил, что в конце года намерен покинуть правительство после 11 лет работы в нем, пишет газета Neue Zürcher Zeitung.
Как отмечается, Пармелен созвал пресс-конференцию, в ходе которой высказал мнение, что "правительство нуждается в новых молодых силах, особенно в условиях геополитических трудностей". Он принял решение уйти в отставку в конце года, когда истекает срок его полномочий на должности президента.
По данным издания, слухи об отставке появились уже давно, поскольку Пармелен страдает из-за проблем с позвоночником. Вместе с тем во время пресс-конференции политик заявил, что причины его ухода не связаны со здоровьем, сообщает ТАСС.
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