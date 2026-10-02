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Стубб: ЕС нужно воздержаться от нажатия кнопки отключения звука для диалога с РФ

Стубб: ЕС нужно воздержаться от нажатия кнопки отключения звука для диалога с РФ Стубб: ЕС нужно воздержаться от нажатия кнопки отключения звука для диалога с РФ

Страны Европейского союза на нынешнем этапе отдали на откуп Соединенным Штатам коммуникацию относительно урегулирования на Украине, но рано или поздно европейские государства для диалога с Россией должны будут воздержаться от нажатия кнопки отключения звука. Такое мнение выразил президент Финляндии Александер Стубб в интервью люксембургскому телеканалу RTL.

Страны Европейского союза на нынешнем этапе отдали на откуп Соединенным Штатам коммуникацию относительно урегулирования на Украине, но рано или поздно европейские государства для диалога с Россией должны будут воздержаться от нажатия кнопки отключения звука. Такое мнение выразил президент Финляндии Александер Стубб в интервью люксембургскому телеканалу RTL.

"Мы передали каналы коммуникации США, что само по себе неплохо: мы работаем под "переговорным зонтиком" Вашингтона. Я ежедневно нахожусь в контакте с американскими переговорщиками, с украинцами - почти каждый день", - отметил политик.

"Я правда считаю, что на каком-то этапе Европе нужно устранить своего рода психологический барьер и понять, что нажатие кнопки отключения звука не работает, а суть дипломатии - в ведении разговора и в компромиссе", - указал Стубб.

В четверг в ходе пленарной сессии XXIII заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин подчеркнул, что никаких предварительных условий со стороны ЕС не должно быть в случае намерения возобновить диалог с РФ, сообщает ТАСС.

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Теги:
#россия
#ес
#диалог
#стубб
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