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Президент РФ поздравил студентов и педагогов с днем СПО

Президент РФ поздравил студентов и педагогов с днем СПО Президент РФ поздравил студентов и педагогов с днем СПО

Президент РФ Владимир Путин поздравил студентов, преподавателей, мастеров-наставников средних профессиональных учебных заведений России с праздником, пожелав им успехов и всего самого доброго. В России 2 октября ежегодно отмечается День среднего профессионального образования.

Президент РФ Владимир Путин поздравил студентов, преподавателей, мастеров-наставников средних профессиональных учебных заведений России с праздником, пожелав им успехов и всего самого доброго. В России 2 октября ежегодно отмечается День среднего профессионального образования.

"За прошедшие десятилетия эта система образования воспитала целые трудовые династии. И сегодня такие квалифицированные специалисты широко востребованы в экономике и социальной сфере. От их знаний, умений, навыков прямо зависят будущее отечественной промышленности и высокотехнологичных производств, укрепление индустриального, оборонного потенциала, развитие строительного комплекса и ЖКХ", - сказано в послании Путина, текст которого размещен на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что престиж рабочих профессий демонстрирует рост, и сегодня все больше представителей молодежи выбирают для себя учебу в колледжах и техникумах. Он также обратил внимание, что с сентября 2026 года "Профессионалитет" закреплен как форма организации образовательной деятельности.

Вместе с тем он подчеркнул важность того, чтобы система среднего профессионального образования и дальше оставалась эффективной, открывала для молодежи широкие возможности для самореализации на благо России, сообщает ТАСС.

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Теги:
#путин
#педагоги
#студенты
#день спо
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