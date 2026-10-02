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Лукашенко призвал Армению подумать, будут ли покупать ее коньяк в ЕС

Лукашенко призвал Армению подумать, будут ли покупать ее коньяк в ЕС Лукашенко призвал Армению подумать, будут ли покупать ее коньяк в ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Армению задуматься над тем, сможет ли она в Евросоюзе продавать свою продукцию, включая коньяк.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Армению задуматься над тем, сможет ли она в Евросоюзе продавать свою продукцию, включая коньяк.

"Если ты решил идти в Евросоюз, куда ты торопишься? Ты четко определи, куда твой коньяк заберут, куда твои овощи, фрукты заберут, сможешь ли ты заместить то, что продаешь сегодня у нас. Если ты убедился в том, что у тебя Франция купит твой коньяк - свой некуда девать, но у тебя купит - иди. Чего ты бежишь? Чего ты ставишь телегу впереди лошади", - отметил белорусский лидер при общении с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправительственного совета, сообщает ТАСС.

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Теги:
#ес
#лукашенко
#армения
#коньяк
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