Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Армению задуматься над тем, сможет ли она в Евросоюзе продавать свою продукцию, включая коньяк.
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Лукашенко призвал Армению подумать, будут ли покупать ее коньяк в ЕС
2 октября 2026 / 15:14
© Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Армению задуматься над тем, сможет ли она в Евросоюзе продавать свою продукцию, включая коньяк.
"Если ты решил идти в Евросоюз, куда ты торопишься? Ты четко определи, куда твой коньяк заберут, куда твои овощи, фрукты заберут, сможешь ли ты заместить то, что продаешь сегодня у нас. Если ты убедился в том, что у тебя Франция купит твой коньяк - свой некуда девать, но у тебя купит - иди. Чего ты бежишь? Чего ты ставишь телегу впереди лошади", - отметил белорусский лидер при общении с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправительственного совета, сообщает ТАСС.
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