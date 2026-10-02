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Новак заявил о сокращении ущерба НПЗ из-за налетов

Новак заявил о сокращении ущерба НПЗ из-за налетов Новак заявил о сокращении ущерба НПЗ из-за налетов

Российские власти и нефтяные компании проделали объемную работу по защите нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), что уже привело к существенному снижению ущерба. На это обратил внимание вице-премьер РФ Александр Новак в ходе пленарного заседания Совета Федерации, сообщает ТАСС.

Российские власти и нефтяные компании проделали объемную работу по защите нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), что уже привело к существенному снижению ущерба. На это обратил внимание вице-премьер РФ Александр Новак в ходе пленарного заседания Совета Федерации, сообщает ТАСС.

"Нашими компаниями, Минэнерго, Минбороны была проведена очень большая работа по усилению защиты. В последнее время мы видим, что ущерб от регулярных налетов на заводы значительно ниже. Создана пассивная защита, отвечающая моделям угроз. Усилена активная защита средствами противовоздушной обороны", - отметил он.

Новак также пдчеркнул, что нефтяные компании научились быстрее запускать НПЗ после атак. "Это позволяет нам быстрее вводить в эксплуатацию, выводить из ремонтов поврежденное оборудование", - указал он.

Ранее вице-премьер сообщал, что нефтеперерабатывающие заводы РФ обладают как пассивной, так и активной системой защиты, а мощностей в стране достаточно, чтобы восстановить 100% НПЗ.

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Теги:
#снижение
#новак
#ущерб
#нпз
#налеты
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