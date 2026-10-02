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Российские ВС за неделю нанесли по Украине массированный и семь групповых ударов

Российские ВС за неделю нанесли по Украине массированный и семь групповых ударов Российские ВС за неделю нанесли по Украине массированный и семь групповых ударов

Российские ВС за прошедшую неделю нанесли один массированный и семь групповых ударов по целям на территории Украины. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские ВС за прошедшую неделю нанесли один массированный и семь групповых ударов по целям на территории Украины. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В период с 26 сентября по 2 октября Вооруженными силами РФ нанесены массированный и семь групповых ударов, в результате которых поражены логистические и телекоммуникационные центры, объекты генерации электрической энергии, транспортной и портовой инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ, военные аэродромы, места производства и хранения беспилотников, склады боеприпасов, крылатых ракет наземного базирования "Фламинго", горючего и военно-технического имущества, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - указали в МО РФ.

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Теги:
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