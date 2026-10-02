Почему США убрали войска из Ирака?

Юрий Веселов, военный обозреватель

Летом текущего года президент Дональд Трамп обратился к премьер-министру Ирака Али аз-Зейди с настоятельной просьбой применить меры против незаконных шиитских вооруженных формирований для прекращения нападений на американские военные объекты на иракской территории. Получилось наоборот: местные «партизаны» заметно активизировали диверсионную деятельность с применением не только традиционных артиллерийских видов оружия, но и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В открытых источниках в этот же период сообщалось о возможном использовании Иракского Курдистана для проведения специальными подразделениями ВС США и Израиля совместно с оппозиционными Ирану курдскими отрядами операции на территории Иранского Азербайджана и даже в Тегеране. Благодаря полученной информации, Корпус Стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес несколько сокрушительных ударов по курдской вооруженной оппозиции на севере Ирака, сняв угрозу проведения диверсии. Одновременно в приграничные с Ираком районы были введены дополнительные силы народной самообороны «басидж».

В Белом доме, судя по всему, пришли к выводу о том, что время для проведения сухопутной операции против Ирана, упущено и реализация подобных замыслов, инициаторами которой являются израильтяне, обречена провал из-за неминуемых больших потерь в личном составе. Однако военно-политическое руководство США, исходя из последних заявлений Трампа о намерении «разделаться с Ираном после проведения предварительных выборов в ноябре», не отказалось от решительного удара по персам и использует временное затишье для подготовки сокрушительной атаки.

Что касается начавшейся в сентябре эвакуации американского контингента и гражданского персонала с ряда военных объектов в Ираке, то эти действия следует рассматривать в качестве обеспечения безопасности тыловых районов группировки ВС США на Ближнем Востоке. В случае начала боевых действий КСИР обязательно будет наносить массированные удары по американским войскам на слабо защищенных от ракет и беспилотников военных объектах, к которые, в частности, дислоцированы в Ираке. Нужно учитывать и то, что они несомненно будут атаковываться лояльными Ирану отрядами иракских шиитов.

Вывод американцев из Ирака не следует рассматривать, как подобное Афганистану бегство. Эвакуация носит продуманный и плановый характер. Вся боеготовая современная техника и оборудование вывозятся в Саудовскую Аравию, Иорданию и Израиль. То, что устарело или технически непригодно, передается иракской армии, которая постепенно занимает освобождаемые объекты. И еще. Нужно учитывать, что последствия американской оккупации Ирака в течение нескольких десятилетий обязательно скажется в перспективе на состоянии и развитии внутриполитической обстановки в арабской стране. Янки всегда и везде оставляют после себя не только «вытоптанную посудную лавку», ворох острых противоречий в местной элите, но и «пятую колонну» в готовности к свержению власти.

В Тегеране внимательно отслеживают приготовления Пентагона и, судя по высказываниям представителей высшего военно-политического руководства Ирана, владеют ситуацией и усиленно готовятся к решительному сражению с врагом. Вместе с тем персы открыто заявляют, что хотят избежать очередной эскалации путем достижения приемлемых для себя и американцев долгосрочных договоренностей. Так, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе 81-й сессии Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, по сообщениям западной прессы, провел несколько закрытых встреч с госсекретарем США Марко Рубио.

Надо также признать, что среди американского населения в последнее время отмечается рост негативного настроения проводимой администрацией внешней и внутренней политикой. Против войны в Иране, по данным опросов, выступает более половины простых американцев. Они недовольны неуклонным ростом цен на бензин и, как следствие, на продукты и товары первой необходимости. Все больше влиятельных политиков открыто заявляют об отсутствии стратегических целей США на Ближнем Востоке и явном тупиковом положении президента Трампа в вопросе достойного выхода страны из бесперспективного ближневосточного кризиса. Пока что большинство американских политиков склоняются к тому, что Трамп предпочитает «хлопнуть дверью».