Мишустин обозначил три приоритета евразийской интеграции

Тремя приоритетами евразийской интеграции являются продовольственная и энергетическая безопасность, а также развитие транспортной логистики. С таким заявлением выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания Евразийского межправительственного совета, сообщает ТАСС .

Тремя приоритетами евразийской интеграции являются продовольственная и энергетическая безопасность, а также развитие транспортной логистики. С таким заявлением выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания Евразийского межправительственного совета, сообщает ТАСС.

"Обозначу ряд направлений, на которых следует сфокусировать общие усилия. Первое - это дальнейшая работа по укреплению продовольственной безопасности: от нее во многом зависит благополучие граждан наших стран", - указал Мишустин.

"Второе - укрепление транспортно-логистического комплекса. Третье - энергетическая безопасность и сохранение преимуществ наших компаний как с точки зрения привлечения инвестиций, так и в контексте продвижения союзных товаров на иностранных рынках", - отметил он.

"Вместе мы формируем мощную индустриальную базу ЕАЭС. Видим отдачу от координации усилий в этой области: растет производительность труда, снижается зависимость от поставок сырья и комплектующих из других стран", - заявил глава российского правительства.

"Впереди нас ждет еще больший успех", - выразил уверенность он.