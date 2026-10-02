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Интеграция

Мишустин обозначил три приоритета евразийской интеграции

Мишустин обозначил три приоритета евразийской интеграции Мишустин обозначил три приоритета евразийской интеграции

Тремя приоритетами евразийской интеграции являются продовольственная и энергетическая безопасность, а также развитие транспортной логистики. С таким заявлением выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания Евразийского межправительственного совета, сообщает ТАСС.

Тремя приоритетами евразийской интеграции являются продовольственная и энергетическая безопасность, а также развитие транспортной логистики. С таким заявлением выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания Евразийского межправительственного совета, сообщает ТАСС.

"Обозначу ряд направлений, на которых следует сфокусировать общие усилия. Первое - это дальнейшая работа по укреплению продовольственной безопасности: от нее во многом зависит благополучие граждан наших стран", - указал Мишустин.

"Второе - укрепление транспортно-логистического комплекса. Третье - энергетическая безопасность и сохранение преимуществ наших компаний как с точки зрения привлечения инвестиций, так и в контексте продвижения союзных товаров на иностранных рынках", - отметил он.

"Вместе мы формируем мощную индустриальную базу ЕАЭС. Видим отдачу от координации усилий в этой области: растет производительность труда, снижается зависимость от поставок сырья и комплектующих из других стран", - заявил глава российского правительства.

"Впереди нас ждет еще больший успех", - выразил уверенность он.

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Теги:
#мишустин
#интеграция
#приоритет
#еаэс
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