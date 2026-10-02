На Украине оценили ущерб из-за конфликта с Россией

Власти Украины оценивают ущерб, понесенный из-за военного конфликта с Россией, более чем в $600 млрд. Об этом заявил украинский посол в Венгрии Федор Шандор в интервью радиостанции InfoRadio .

Власти Украины оценивают ущерб, понесенный из-за военного конфликта с Россией, более чем в $600 млрд. Об этом заявил украинский посол в Венгрии Федор Шандор в интервью радиостанции InfoRadio.

Он отметил, что "совокупная сумма ущерба составляет более $600 млрд". "Разрушены промышленные объекты на сумму свыше $60 млрд. Ущерб транспортной инфраструктуре составил около $96 млрд, а потери в энергетическом секторе превышают $100 млрд", - указал Шандор.

По его словам, "эти числа растут с каждым днем". Вместе с тем дипломат выступил с утверждением о том, что Украина способна продолжать военные действия, сообщает ТАСС.