Власти Украины оценивают ущерб, понесенный из-за военного конфликта с Россией, более чем в $600 млрд. Об этом заявил украинский посол в Венгрии Федор Шандор в интервью радиостанции InfoRadio.
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Экономика
На Украине оценили ущерб из-за конфликта с Россией
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© Ed Ram/ Getty Images/ТАСС
Власти Украины оценивают ущерб, понесенный из-за военного конфликта с Россией, более чем в $600 млрд. Об этом заявил украинский посол в Венгрии Федор Шандор в интервью радиостанции InfoRadio.
Он отметил, что "совокупная сумма ущерба составляет более $600 млрд". "Разрушены промышленные объекты на сумму свыше $60 млрд. Ущерб транспортной инфраструктуре составил около $96 млрд, а потери в энергетическом секторе превышают $100 млрд", - указал Шандор.
По его словам, "эти числа растут с каждым днем". Вместе с тем дипломат выступил с утверждением о том, что Украина способна продолжать военные действия, сообщает ТАСС.
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