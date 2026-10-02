Президент назначил нового посла России в Греции

Президент России Владимир Путин своим указом назначил Юрия Горлача новым послом в Греции. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Другим указом от этой должности освобожден Андрей Маслов.

Горлач родился в 1960 году. В системе МИД работает с 1983 года. С октября 2021 года возглавлял департамент Ситуационно-кризисный центр МИД РФ, сообщает ТАСС.