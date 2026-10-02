Президент России Владимир Путин своим указом назначил Юрия Горлача новым послом в Греции. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Политика
Президент назначил нового посла России в Греции
2 октября 2026 / 16:31
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Президент России Владимир Путин своим указом назначил Юрия Горлача новым послом в Греции. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Другим указом от этой должности освобожден Андрей Маслов.
Горлач родился в 1960 году. В системе МИД работает с 1983 года. С октября 2021 года возглавлял департамент Ситуационно-кризисный центр МИД РФ, сообщает ТАСС.
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