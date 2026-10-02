Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
2 октября 2026 / 20:19
КОТИРОВКИ
USD
02/10
83.2454
EUR
02/10
94.5252
Новости часа
Глава МО Бельгии признал, что Европа не обладает ресурсами для войны В России урожай зерна в 2026 году прогнозируется на уровне 140 млн тонн
Москва
2 октября 2026 / 20:19
Котировки
USD
02/10
currency
83.2454
0.0000
EUR
02/10
currency
94.5252
0.0000
Япония ввела новые санкции в отношении России
Япония ввела новые санкции в отношении России
2 октября 2026 / 13:29
ФОМ: о доверии Путину заявили 70% опрошенных россиян
ФОМ: о доверии Путину заявили 70% опрошенных россиян
2 октября 2026 / 13:16
Два экс-министра обороны Украины объявлены в международный розыск
Два экс-министра обороны Украины объявлены в международный розыск
2 октября 2026 / 11:20
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Политика и религия
Политика

Президент назначил нового посла России в Греции

Президент назначил нового посла России в Греции Президент назначил нового посла России в Греции

Президент России Владимир Путин своим указом назначил Юрия Горлача новым послом в Греции. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин своим указом назначил Юрия Горлача новым послом в Греции. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Другим указом от этой должности освобожден Андрей Маслов.

Горлач родился в 1960 году. В системе МИД работает с 1983 года. С октября 2021 года возглавлял департамент Ситуационно-кризисный центр МИД РФ, сообщает ТАСС.

  • new_top
Теги:
#путин
#назначение
#греция
#посол
Также по теме:
02.10.2026 17:44
В России урожай зерна в 2026 году прогнозируется на уровне 140 млн тонн
02.10.2026 10:59
Путин заметил, что объясниться "без слов" с президентом США ему будет сложнее, чем с лидером КНР
01.10.2026 20:14
Президент России призвал Запад к выстраиванию доверия
01.10.2026 19:31
Путин призвал не допустить катастрофических сценариев для человечества
01.10.2026 12:30
В Москве начали подавать отопление
30.09.2026 20:14
Регионам РФ выделят финансирование на регулирование численности медведей
30.09.2026 18:16
Путин призвал воздержаться от популизма при рассмотрении закона о бюджете
30.09.2026 15:13
МИД КНР: Пекин и Москва намерены активизировать сотрудничество
29.09.2026 11:42
Отопление в дома Москвы могут подать на первой неделе октября
28.09.2026 21:57
Путин отметил, что Жириновского не хватает
Япония ввела новые санкции в отношении России
Япония ввела новые санкции в отношении России
ФОМ: о доверии Путину заявили 70% опрошенных россиян
ФОМ: о доверии Путину заявили 70% опрошенных россиян
Два экс-министра обороны Украины объявлены в международный розыск
Два экс-министра обороны Украины объявлены в международный розыск
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
17:58
Глава МО Бельгии признал, что Европа не обладает ресурсами для войны
17:44
В России урожай зерна в 2026 году прогнозируется на уровне 140 млн тонн
17:33
Мишустин назвал низкую стоимость газа преимуществом ЕАЭС перед Европой
17:14
Венгрия заявила, что не намерена поставлять вооружения Украине
16:59
Онищенко: чума в России не получит распространения
16:47
Миронов: Запад является источником постоянной военной угрозы
16:31
Президент назначил нового посла России в Греции
16:16
На Украине оценили ущерб из-за конфликта с Россией
15:57
Мишустин обозначил три приоритета евразийской интеграции
15:45
Российские ВС за неделю нанесли по Украине массированный и семь групповых ударов
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО