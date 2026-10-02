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Политика

Миронов: Запад является источником постоянной военной угрозы

Миронов: Запад является источником постоянной военной угрозы Миронов: Запад является источником постоянной военной угрозы

Западные страны раз в 100 лет пытаются уничтожить Россию, именно Запад является источником постоянной военной угрозы. Соответствующую точку зрения изложил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в беседе с ТАСС.

Западные страны раз в 100 лет пытаются уничтожить Россию, именно Запад является источником постоянной военной угрозы. Соответствующую точку зрения изложил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в беседе с ТАСС.

По его словам, на Западе привыкли оправдывать свои преступления и поверили в свое моральное превосходство, поскольку веками жили за счет грабежа и геноцида других народов.

"Мысль о том, что есть другая христианская цивилизация, которая не грабит и не убивает, но богата ресурсами, вызывает у западных элит бешенство. Поэтому они раз в сто лет нападают и пытаются уничтожить нашу страну, и неизменно терпят поражение, от чего ненавидят нас еще сильнее. Запад - источник постоянной военной угрозы", - подчеркнул Миронов.

Вместе с тем он высказал мнение, что НАТО руководят "самые безответственные, бессовестные и глупые люди за всю историю существования альянса". Единственной преградой для одержимости Запада идеей уничтожить РФ стало ядерное сдерживание, считает политик.

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Теги:
#миронов
#угроза
#запад
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