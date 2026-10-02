Онищенко: чума в России не получит распространения

Обнаруженная в Иркутской области опасная инфекция - это, вероятнее всего, не чума, но даже при подтверждении, распространения этого заболевания в стране не будет, меры профилактики и лечения эффективны. Такое мнение выразил академик РАН и заместитель президента Российской академии образования эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС .

Обнаруженная в Иркутской области опасная инфекция - это, вероятнее всего, не чума, но даже при подтверждении, распространения этого заболевания в стране не будет, меры профилактики и лечения эффективны. Такое мнение выразил академик РАН и заместитель президента Российской академии образования эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС.

"Вряд ли это чума. Хотя клиника у чумы не такая выраженная, но самое главное, что в Бурятии уже выпал снег. Пациентка вернулась из Бурятии, природным очагом чумы там являются грызуны и блохи. Все эти очаги находятся на постоянном контроле, но все носители чумы уже спят. В любом случае, эту инфекцию мы знаем хорошо, знаем, как лечить, и распространение она не получит", - заверил специалист.

По его словам, инкубационный период чумы составляет 7 дней. В Иркутской области может быть случай некой экзотической инфекции, указал Онищенко.