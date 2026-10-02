Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
2 октября 2026 / 20:20
КОТИРОВКИ
USD
02/10
83.2454
EUR
02/10
94.5252
Новости часа
Глава МО Бельгии признал, что Европа не обладает ресурсами для войны В России урожай зерна в 2026 году прогнозируется на уровне 140 млн тонн
Москва
2 октября 2026 / 20:20
Котировки
USD
02/10
currency
83.2454
0.0000
EUR
02/10
currency
94.5252
0.0000
Япония ввела новые санкции в отношении России
Япония ввела новые санкции в отношении России
2 октября 2026 / 13:29
ФОМ: о доверии Путину заявили 70% опрошенных россиян
ФОМ: о доверии Путину заявили 70% опрошенных россиян
2 октября 2026 / 13:16
Два экс-министра обороны Украины объявлены в международный розыск
Два экс-министра обороны Украины объявлены в международный розыск
2 октября 2026 / 11:20
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Украина / Безопасность / Кризис на Украине / Переговоры по Украине
Безопасность

России нужны гарантии безопасности

Эксперты о выступлении Владимира Путина на «Валдае»

России нужны гарантии безопасности России нужны гарантии безопасности

Президент России Владимир Путин выступил 1 октября на пленарной сессии XХIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Глава государства дал развернутый анализ внутренней и внешней политики России, ситуации в мире, вновь подробно остановился на подходах к вопросу урегулирования кризиса на Украине.  «Нам бы хотелось все это как можно быстрее прекратить, с помощью причем мирных переговоров. Нужно только прекратить обвинять Россию в том, что мы не хотим этих переговоров, а, исходя из реалий, складывающих на земле, принимать ответственные решения – как на самой Украине, так же и ее спонсорам на Западе, прежде всего, конечно, на сегодняшний день в Европе», - заявил Путин. И далее – «Мы готовы к мирным переговорам, но, повторяю еще раз, с учетом национальных интересов России и российского народа».

Президент России Владимир Путин выступил 1 октября на пленарной сессии XХIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Глава государства дал развернутый анализ внутренней и внешней политики России, ситуации в мире, вновь подробно остановился на подходах к вопросу урегулирования кризиса на Украине.  «Нам бы хотелось все это как можно быстрее прекратить, с помощью причем мирных переговоров. Нужно только прекратить обвинять Россию в том, что мы не хотим этих переговоров, а, исходя из реалий, складывающих на земле, принимать ответственные решения – как на самой Украине, так же и ее спонсорам на Западе, прежде всего, конечно, на сегодняшний день в Европе», - заявил Путин. И далее – «Мы готовы к мирным переговорам, но, повторяю еще раз, с учетом национальных интересов России и российского народа».

Главный научный сотрудник Центра актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Антон Гришанов отмечает, что «Владимир Путин в традиционной манере дал большой, емкий, объемный обзор неизменной позиции России по Украине, в котором, была подтверждена принципиальная линия России на достижение долгосрочного мира Украины».   

Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш указывает в свою очередь, что «Путин подтвердил, что цели СВО для России абсолютно, принципиальны. Это устранение первопричин конфликта. Любая заморозка, перемирие - это не более, чем откладывание сегодняшней проблемы на завтра. Поэтому Россия заинтересована в разрешении проблемы, но с той стороны к разговору с Россией не готовы. Предложения по энергетической сделке односторонние и не интересны России. И здесь виден недобросовестный поход Украины и спонсоров».

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что, суда по заявлением президента, «изменений в позиции России по Украине не произошло. Но может быть произошло изменение позиции в том, как нас услышали. До этого нас слышать не хотели.  А Россия как стояла, так и стоит на простой позиции. Нам нужна не отмена стрельбы друг в друга, как сказал президент, а прочный мир.  Но готова ли Украина нас выслушать? Долгосрочный мир это не просто окончание перестрелки, а условия, при которых стрелять никто не захочет.  А этого Украина делать не собирается, и они никаких позитивных предложений не дают.  Поэтому фактически мы вынуждены вести диалог с пустотой. Нам нужны гарантии договоренностей, не просто документы, от которых Украина потом откажется».

Касаясь вопроса проведения конкретных переговоров по Украине, Антон Гришанов подчеркнул, что «Россия готова к разным форматам и готовы вести их и напрямую, и, если есть объективно и позитивно  настроенные посредники, то и с их участием в том числе с привлечением американской стороны. Но все зависит исключительно от желания самой Украины вести их. А желания не наблюдается, хотя оно как-то возникало в последнее время, но сопряжено с провокациями, поэтому мы не можем его воспринимать всерьез».     

Дмитрий Журавлев полагает, что «переговорный процесс скорее может идти не напрямую, а с участием посредников. Потому, что г-н Зеленский указом запретил вести переговоры с Москвой. Так что вряд ли у нас есть какой-то вариант кроме посредников».         

Кирилл Коктыш в свою очередь пояснил, что «переговоры идут при посредничестве США, прямых переговоров с Украиной нет. Хотя есть некие контактеры с той стороны, которые не обладают полнотой власти, но я предполагаю, что и они ведут переговоры через каналы американцев. А желания установить прямые контакты с украинской стороны я не вижу».          

  • new_top
Теги:
#путин
#украина
#валдай
Также по теме:
28.09.2026 14:15
Каллас призвала государства ЕС передать их ракеты ПВО Украине
28.09.2026 12:45
Премьер Украины призвал сограждан включить "третье дыхание"
28.09.2026 10:42
Трамп заявил о возможном согласии Зеленского ограничить атаки на российские НПЗ
25.09.2026 20:57
Bloomberg: Трамп призвал Зеленского посетить Москву
22.09.2026 15:14
Песков: Москва выступает за прочный мир, а не перемирие с Киевом
14.09.2026 20:31
Трамп сообщил о согласии Киева не атаковать энергообъекты РФ
09.09.2026 19:15
В Кремле назвали возможную площадку для переговоров по Украине
08.09.2026 19:45
Сибига заявил, что Украина нуждается даже в почти "просроченных" ракетах
08.09.2026 18:45
Евросоюз одобрил приобретение Киевом Patriot на кредитные средства
08.09.2026 12:45
Spectator: Зеленский заблуждается относительно шансов нанести поражение России
Япония ввела новые санкции в отношении России
Япония ввела новые санкции в отношении России
ФОМ: о доверии Путину заявили 70% опрошенных россиян
ФОМ: о доверии Путину заявили 70% опрошенных россиян
Два экс-министра обороны Украины объявлены в международный розыск
Два экс-министра обороны Украины объявлены в международный розыск
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
17:58
Глава МО Бельгии признал, что Европа не обладает ресурсами для войны
17:44
В России урожай зерна в 2026 году прогнозируется на уровне 140 млн тонн
17:33
Мишустин назвал низкую стоимость газа преимуществом ЕАЭС перед Европой
17:14
Венгрия заявила, что не намерена поставлять вооружения Украине
16:59
Онищенко: чума в России не получит распространения
16:47
Миронов: Запад является источником постоянной военной угрозы
16:31
Президент назначил нового посла России в Греции
16:16
На Украине оценили ущерб из-за конфликта с Россией
15:57
Мишустин обозначил три приоритета евразийской интеграции
15:45
Российские ВС за неделю нанесли по Украине массированный и семь групповых ударов
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО