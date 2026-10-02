России нужны гарантии безопасности

Президент России Владимир Путин выступил 1 октября на пленарной сессии XХIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Глава государства дал развернутый анализ внутренней и внешней политики России, ситуации в мире, вновь подробно остановился на подходах к вопросу урегулирования кризиса на Украине. «Нам бы хотелось все это как можно быстрее прекратить, с помощью причем мирных переговоров. Нужно только прекратить обвинять Россию в том, что мы не хотим этих переговоров, а, исходя из реалий, складывающих на земле, принимать ответственные решения – как на самой Украине, так же и ее спонсорам на Западе, прежде всего, конечно, на сегодняшний день в Европе», - заявил Путин. И далее – «Мы готовы к мирным переговорам, но, повторяю еще раз, с учетом национальных интересов России и российского народа».

Президент России Владимир Путин выступил 1 октября на пленарной сессии XХIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Глава государства дал развернутый анализ внутренней и внешней политики России, ситуации в мире, вновь подробно остановился на подходах к вопросу урегулирования кризиса на Украине. «Нам бы хотелось все это как можно быстрее прекратить, с помощью причем мирных переговоров. Нужно только прекратить обвинять Россию в том, что мы не хотим этих переговоров, а, исходя из реалий, складывающих на земле, принимать ответственные решения – как на самой Украине, так же и ее спонсорам на Западе, прежде всего, конечно, на сегодняшний день в Европе», - заявил Путин. И далее – «Мы готовы к мирным переговорам, но, повторяю еще раз, с учетом национальных интересов России и российского народа».

Главный научный сотрудник Центра актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Антон Гришанов отмечает, что «Владимир Путин в традиционной манере дал большой, емкий, объемный обзор неизменной позиции России по Украине, в котором, была подтверждена принципиальная линия России на достижение долгосрочного мира Украины».

Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш указывает в свою очередь, что «Путин подтвердил, что цели СВО для России абсолютно, принципиальны. Это устранение первопричин конфликта. Любая заморозка, перемирие - это не более, чем откладывание сегодняшней проблемы на завтра. Поэтому Россия заинтересована в разрешении проблемы, но с той стороны к разговору с Россией не готовы. Предложения по энергетической сделке односторонние и не интересны России. И здесь виден недобросовестный поход Украины и спонсоров».

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что, суда по заявлением президента, «изменений в позиции России по Украине не произошло. Но может быть произошло изменение позиции в том, как нас услышали. До этого нас слышать не хотели. А Россия как стояла, так и стоит на простой позиции. Нам нужна не отмена стрельбы друг в друга, как сказал президент, а прочный мир. Но готова ли Украина нас выслушать? Долгосрочный мир это не просто окончание перестрелки, а условия, при которых стрелять никто не захочет. А этого Украина делать не собирается, и они никаких позитивных предложений не дают. Поэтому фактически мы вынуждены вести диалог с пустотой. Нам нужны гарантии договоренностей, не просто документы, от которых Украина потом откажется».

Касаясь вопроса проведения конкретных переговоров по Украине, Антон Гришанов подчеркнул, что «Россия готова к разным форматам и готовы вести их и напрямую, и, если есть объективно и позитивно настроенные посредники, то и с их участием в том числе с привлечением американской стороны. Но все зависит исключительно от желания самой Украины вести их. А желания не наблюдается, хотя оно как-то возникало в последнее время, но сопряжено с провокациями, поэтому мы не можем его воспринимать всерьез».

Дмитрий Журавлев полагает, что «переговорный процесс скорее может идти не напрямую, а с участием посредников. Потому, что г-н Зеленский указом запретил вести переговоры с Москвой. Так что вряд ли у нас есть какой-то вариант кроме посредников».

Кирилл Коктыш в свою очередь пояснил, что «переговоры идут при посредничестве США, прямых переговоров с Украиной нет. Хотя есть некие контактеры с той стороны, которые не обладают полнотой власти, но я предполагаю, что и они ведут переговоры через каналы американцев. А желания установить прямые контакты с украинской стороны я не вижу».