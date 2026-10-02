Решение нынешнего правительства Венгрии не направлять вооружения на Украину связано с желанием сохранить мир в своей собственной стране. Об этом заявил парламентский госсекретарь венгерского МИД Дьёрдь Велкей в интервью агентству Bloomberg.
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Безопасность
Венгрия заявила, что не намерена поставлять вооружения Украине
2 октября 2026 / 17:14
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Решение нынешнего правительства Венгрии не направлять вооружения на Украину связано с желанием сохранить мир в своей собственной стране. Об этом заявил парламентский госсекретарь венгерского МИД Дьёрдь Велкей в интервью агентству Bloomberg.
"Никаких солдат и никакого оружия. Для нас критически важно - гарантировать мир в Венгрии", - отметил он.
Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр и министр иностранных дел Анита Орбан уже не раз заявляли, что новое правительство страны, как и прежние власти, не намерено поставлять вооружения и не допустит отправки своих военных на Украину, сообщает ТАСС.
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