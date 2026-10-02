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Безопасность

Венгрия заявила, что не намерена поставлять вооружения Украине

Венгрия заявила, что не намерена поставлять вооружения Украине Венгрия заявила, что не намерена поставлять вооружения Украине

Решение нынешнего правительства Венгрии не направлять вооружения на Украину связано с желанием сохранить мир в своей собственной стране. Об этом заявил парламентский госсекретарь венгерского МИД Дьёрдь Велкей в интервью агентству Bloomberg.

Решение нынешнего правительства Венгрии не направлять вооружения на Украину связано с желанием сохранить мир в своей собственной стране. Об этом заявил парламентский госсекретарь венгерского МИД Дьёрдь Велкей в интервью агентству Bloomberg.

"Никаких солдат и никакого оружия. Для нас критически важно - гарантировать мир в Венгрии", - отметил он.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр и министр иностранных дел Анита Орбан уже не раз заявляли, что новое правительство страны, как и прежние власти, не намерено поставлять вооружения и не допустит отправки своих военных на Украину, сообщает ТАСС.

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Теги:
#украина
#венгрия
#оружие
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