Венгрия заявила, что не намерена поставлять вооружения Украине

Решение нынешнего правительства Венгрии не направлять вооружения на Украину связано с желанием сохранить мир в своей собственной стране. Об этом заявил парламентский госсекретарь венгерского МИД Дьёрдь Велкей в интервью агентству Bloomberg .

Решение нынешнего правительства Венгрии не направлять вооружения на Украину связано с желанием сохранить мир в своей собственной стране. Об этом заявил парламентский госсекретарь венгерского МИД Дьёрдь Велкей в интервью агентству Bloomberg.

"Никаких солдат и никакого оружия. Для нас критически важно - гарантировать мир в Венгрии", - отметил он.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр и министр иностранных дел Анита Орбан уже не раз заявляли, что новое правительство страны, как и прежние власти, не намерено поставлять вооружения и не допустит отправки своих военных на Украину, сообщает ТАСС.