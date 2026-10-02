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Отражением внешней угрозы - цель учений «Центр 2026»

Путин наблюдает за учениями в Челябинской области

Отражением внешней угрозы - цель учений «Центр 2026» Отражением внешней угрозы - цель учений «Центр 2026»

Главной целью учений "Центр 2026" и "Взаимодействие 2026" является отработка навыков отражения внешней угрозы, заявил 2 октября президент РФ Владимир Путин.

Главной целью учений "Центр 2026" и "Взаимодействие 2026" является отработка навыков отражения внешней угрозы, заявил 2 октября президент РФ Владимир Путин.

"В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил проводится стратегическое командно-штабное учение "Центр 2026"", - отметил президент. Эти учения сопряжены с командно-штабным учением "Взаимодействие 2026", проводящимся в рамках ОДКБ, добавил он.

"В учениях "Центр 2026" задействовано свыше 47 тысяч военнослужащих, которые выполняют задачи на одиннадцати полигонах и в акватории Каспийского моря. Главной целью учений является совершенствование навыков руководящего состава штабов всех уровней в управлении войсками при отражении внешней агрессии", - сказал Путин.

Президент РФ наблюдает за учениями на полигоне "Чебаркульский" в Челябинской области.

Вместе с президентом РФ в пункте наблюдения присутствовали министр обороны Андрей Белоусов, полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артём Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров, замминистра обороны Александр Санчик, главнокомандующий Сухопутными войсками Андрей Мордвичев, первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Василий Тонкошкуров. А также генеральный секретарь ОДКБ Таалтбек Масадыков, начальник объединённого штаба ОДКБ Андрей Сердюков, министр обороны республики Белоруссия Виктор Хренин, министр обороны Киргизии Руслан Мукамбетов, министр национальной обороны Конго Раймон -Зефирин Мбулу, министр обороны Южной Осетии Юрий Яровицкий.

В учении "Центр-2026" принимают участие представители 41 государства, шесть из них, включая Китай, направили свои воинские контингенты, говорится в материалах, предоставленных администрацией президента России.

Это - Белоруссия, Китай, Киргизия, Монголия, Пакистан и Таджикистан. Казахстан и Конго представлены в роли оперативных групп.

33 государства являются наблюдателями: Абхазия, Азербайджан, Алжир, Афганистан, Вьетнам, Египет, Индия, Индонезия, КНДР, Катар, Камбоджа, Куба, Кувейт, Лаос, Ливия, Мальдивы, Малайзия, Мали, Мьянма, Намибия, Нигер, Нигерия, Никарагуа, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сирия, Таиланд, Уганда, Узбекистан, ЦАР, Эфиопия, ЮАР, Южная Осетия.

Отвечая на вопрос, связано ли проведение стратегического учения с вызовами, которые возникают на границе страны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Нет, это плановое учение".

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Теги:
#путин
#учения
#центр 2026
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