Мишустин назвал низкую стоимость газа преимуществом ЕАЭС перед Европой

Цена 1 тыс. куб. м газа в Европе составляет $900, в то время как в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) страны могут приобретать этот объем дешевле $200. На это обратил внимание премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания Евразийского межправительственного совета, сообщает ТАСС .

Цена 1 тыс. куб. м газа в Европе составляет $900, в то время как в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) страны могут приобретать этот объем дешевле $200. На это обратил внимание премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания Евразийского межправительственного совета, сообщает ТАСС.

"Мы обеспечили благоприятные условия для развития наших экономик. Для сравнения: стоимость газа в Европе составляет порядка $900 за 1000 куб. метров", - отметил он.

"Этот показатель для государств ЕАЭС не превышает $200. С учетом разницы в ценах экономическая выгода достигает сотен миллионов долларов. Это несомненное преимущество, которым пользуются государства объединения, благодаря действию единого энергетического рынка", - указал глава российского правительства.