Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
2 октября 2026 / 20:20
КОТИРОВКИ
USD
02/10
83.2454
EUR
02/10
94.5252
Новости часа
Глава МО Бельгии признал, что Европа не обладает ресурсами для войны В России урожай зерна в 2026 году прогнозируется на уровне 140 млн тонн
Москва
2 октября 2026 / 20:20
Котировки
USD
02/10
currency
83.2454
0.0000
EUR
02/10
currency
94.5252
0.0000
Япония ввела новые санкции в отношении России
Япония ввела новые санкции в отношении России
2 октября 2026 / 13:29
ФОМ: о доверии Путину заявили 70% опрошенных россиян
ФОМ: о доверии Путину заявили 70% опрошенных россиян
2 октября 2026 / 13:16
Два экс-министра обороны Украины объявлены в международный розыск
Два экс-министра обороны Украины объявлены в международный розыск
2 октября 2026 / 11:20
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Россия / Экономика / ЕАЭС / Политика и религия
Экономика

Мишустин назвал низкую стоимость газа преимуществом ЕАЭС перед Европой

Мишустин назвал низкую стоимость газа преимуществом ЕАЭС перед Европой Мишустин назвал низкую стоимость газа преимуществом ЕАЭС перед Европой

Цена 1 тыс. куб. м газа в Европе составляет $900, в то время как в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) страны могут приобретать этот объем дешевле $200. На это обратил внимание премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания Евразийского межправительственного совета, сообщает ТАСС.

Цена 1 тыс. куб. м газа в Европе составляет $900, в то время как в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) страны могут приобретать этот объем дешевле $200. На это обратил внимание премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания Евразийского межправительственного совета, сообщает ТАСС.

"Мы обеспечили благоприятные условия для развития наших экономик. Для сравнения: стоимость газа в Европе составляет порядка $900 за 1000 куб. метров", - отметил он.

"Этот показатель для государств ЕАЭС не превышает $200. С учетом разницы в ценах экономическая выгода достигает сотен миллионов долларов. Это несомненное преимущество, которым пользуются государства объединения, благодаря действию единого энергетического рынка", - указал глава российского правительства.

  • new_top
Теги:
#газ
#мишустин
#европа
#цена
#еаэс
#преимущество
Также по теме:
02.10.2026 15:57
Мишустин обозначил три приоритета евразийской интеграции
02.10.2026 15:14
Лукашенко призвал Армению подумать, будут ли покупать ее коньяк в ЕС
25.09.2026 20:15
Gallup: более 60% жителей Армении выступают за сохранение военной базы РФ
25.09.2026 17:31
Более 40% граждан Армении выразили недовольство работой Пашиняна
24.09.2026 14:59
Токаев призвал казахстанское общество перестать "обижаться на прошлое"
17.09.2026 17:46
Пашинян признал наличие проблем в отношениях с Россией
16.09.2026 18:45
Лавров: Россия не намерена оплачивать подготовку Армении к вступлению в ЕС
03.09.2026 17:45
В Мьянме заявили о стремлении присоединиться к ЕАЭС
03.09.2026 13:45
Глава РЖД ответил на заявление Пашиняна о "токсичности" компании для Армении
02.09.2026 17:59
Токаев назначил министра иностранных дел Казахстана
Япония ввела новые санкции в отношении России
Япония ввела новые санкции в отношении России
ФОМ: о доверии Путину заявили 70% опрошенных россиян
ФОМ: о доверии Путину заявили 70% опрошенных россиян
Два экс-министра обороны Украины объявлены в международный розыск
Два экс-министра обороны Украины объявлены в международный розыск
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
17:58
Глава МО Бельгии признал, что Европа не обладает ресурсами для войны
17:44
В России урожай зерна в 2026 году прогнозируется на уровне 140 млн тонн
17:33
Мишустин назвал низкую стоимость газа преимуществом ЕАЭС перед Европой
17:14
Венгрия заявила, что не намерена поставлять вооружения Украине
16:59
Онищенко: чума в России не получит распространения
16:47
Миронов: Запад является источником постоянной военной угрозы
16:31
Президент назначил нового посла России в Греции
16:16
На Украине оценили ущерб из-за конфликта с Россией
15:57
Мишустин обозначил три приоритета евразийской интеграции
15:45
Российские ВС за неделю нанесли по Украине массированный и семь групповых ударов
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО