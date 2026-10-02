В России урожай зерна в 2026 году прогнозируется на уровне 140 млн тонн

Урожай зерновых в России в 2026 году прогнозируется в объеме около 140 млн тонн. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в ходе совещания по сезонным полевым работам.

Урожай зерновых в России в 2026 году прогнозируется в объеме около 140 млн тонн. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в ходе совещания по сезонным полевым работам.

"Ожидаем порядка 140 млн тонн зерновых и 35 млн тонн масличных", - отметил он.

По словам вице-премьера, Россия плавно переходит к заключительной стадии уборочной кампании. Так, урожай зерна уже составил более 126 млн тонн, зерновые обмолочены с 90% площадей.

Кроме того, активно продолжается уборка других культур. "На сегодняшний день объем масличных составляет 15 млн тонн, а овощей и картофеля собрано почти по 4,5 млн тонн. Урожайность по большинству направлений выше прошлогодней", - подчеркнул Патрушев.

В 2025 году Россия собрала третий в истории объем зерна - свыше 144 млн тонн, сообщает ТАСС.