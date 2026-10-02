Глава МО Бельгии признал, что Европа не обладает ресурсами для войны

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что страны Европы не располагают необходимыми ресурсами для ведения боевых действий или реагирования на угрозы, так как многие годы фокусировались на социальных пособиях и "мягкой силе".

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что страны Европы не располагают необходимыми ресурсами для ведения боевых действий или реагирования на угрозы, так как многие годы фокусировались на социальных пособиях и "мягкой силе".

"Европа хорошо справилась с инвестированием в "мягкую силу" и социальное обеспечение, и это прекрасно. Но, когда начинается война или возникает гибридная угроза, у нас ничего нет", - отметил он в беседе с телеканалом Euronews.

Заявление министра прозвучало на фоне усилий по наращиванию расходов европейских государств НАТО на оборону и реализации Брюсселем политики по укреплению оборонной промышленности. Телеканал обращает внимание, что Бельгия лишь в 2025 году достигла установленного военным блоком порога в 2% ВВП.

"Мы так долго этим пренебрегали, что стали едва ли не худшими учениками в классе НАТО", - указал Франкен, сообщает ТАСС.