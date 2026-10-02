Российские средства ПВО за неделю нейтрализовали 5 031 беспилотник ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую неделю нейтрализовали 5 031 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую неделю нейтрализовали 5 031 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 37 управляемых авиационных бомб, 4 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, 4 крылатые ракеты большой дальности "Фламинго" и 5 031 беспилотник самолетного типа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 250 151 беспилотник, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 096 танков и других боевых бронемашин, 1 784 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36 607 орудий полевой артиллерии и минометов, 73 407 единиц специальной военной автомобильной техники.