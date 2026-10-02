Стратегические командно-штабные учения "Центр-2026" являются плановым. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС .

Стратегические командно-штабные учения "Центр-2026" являются плановым. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Это плановые учения", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, связано ли проведение тренировок с вызовами у российских границ.