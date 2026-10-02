Стратегические командно-штабные учения "Центр-2026" являются плановым. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
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Безопасность
Песков: учения "Центр-2026" являются плановыми
2 октября 2026 / 18:30
© Михаил Синицын/ ТАСС
Стратегические командно-штабные учения "Центр-2026" являются плановым. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
"Это плановые учения", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, связано ли проведение тренировок с вызовами у российских границ.
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