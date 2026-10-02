Пашинян: Армения сохраняет приверженность сотрудничеству в рамках ЕАЭС

Ереван не раз подтверждал приверженность развитию взаимовыгодного сотрудничества в рамках ЕАЭС. На это обратил внимание премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в ходе заседания Евразийского межправсовета в расширенном составе. В мероприятии он участвовал удаленно в онлайн-формате, сообщает ТАСС .

Ереван не раз подтверждал приверженность развитию взаимовыгодного сотрудничества в рамках ЕАЭС. На это обратил внимание премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в ходе заседания Евразийского межправсовета в расширенном составе. В мероприятии он участвовал удаленно в онлайн-формате, сообщает ТАСС.

"Армения неоднократно подтверждала приверженность продолжению взаимовыгодного сотрудничества в рамках ЕАЭС, ориентированного на укрепление экономической стабильности и обеспечение устойчивого развития большого региона", - указал Пашинян.

Кроме того, он отметил важность интеграции Армении в международную железнодорожную сеть и сообщил, что обсудил с коллегами вопрос разблокировки региональных коммуникаций в результате установления мира между Арменией и Азербайджаном.