Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
2 октября 2026 / 21:54
КОТИРОВКИ
USD
02/10
83.2454
EUR
02/10
94.5252
Новости часа
Оверчук: объем торговли между Россией и Белоруссией может превысить $70 млрд Военные расходы Киева в 2027 году составят 67,2% бюджета страны
Москва
2 октября 2026 / 21:54
Котировки
USD
02/10
currency
83.2454
0.0000
EUR
02/10
currency
94.5252
0.0000
Япония ввела новые санкции в отношении России
Япония ввела новые санкции в отношении России
2 октября 2026 / 13:29
ФОМ: о доверии Путину заявили 70% опрошенных россиян
ФОМ: о доверии Путину заявили 70% опрошенных россиян
2 октября 2026 / 13:16
Два экс-министра обороны Украины объявлены в международный розыск
Два экс-министра обороны Украины объявлены в международный розыск
2 октября 2026 / 11:20
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Интеграция / ЕАЭС / Политика и религия
Интеграция

Пашинян: Армения сохраняет приверженность сотрудничеству в рамках ЕАЭС

Пашинян: Армения сохраняет приверженность сотрудничеству в рамках ЕАЭС Пашинян: Армения сохраняет приверженность сотрудничеству в рамках ЕАЭС

Ереван не раз подтверждал приверженность развитию взаимовыгодного сотрудничества в рамках ЕАЭС. На это обратил внимание премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в ходе заседания Евразийского межправсовета в расширенном составе. В мероприятии он участвовал удаленно в онлайн-формате, сообщает ТАСС.

Ереван не раз подтверждал приверженность развитию взаимовыгодного сотрудничества в рамках ЕАЭС. На это обратил внимание премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в ходе заседания Евразийского межправсовета в расширенном составе. В мероприятии он участвовал удаленно в онлайн-формате, сообщает ТАСС.

"Армения неоднократно подтверждала приверженность продолжению взаимовыгодного сотрудничества в рамках ЕАЭС, ориентированного на укрепление экономической стабильности и обеспечение устойчивого развития большого региона", - указал Пашинян.

Кроме того, он отметил важность интеграции Армении в международную железнодорожную сеть и сообщил, что обсудил с коллегами вопрос разблокировки региональных коммуникаций в результате установления мира между Арменией и Азербайджаном. 

  • new_top
Теги:
#сотрудничество
#армения
#пашинян
#еаэс
Также по теме:
02.10.2026 17:33
Мишустин назвал низкую стоимость газа преимуществом ЕАЭС перед Европой
02.10.2026 15:57
Мишустин обозначил три приоритета евразийской интеграции
02.10.2026 15:14
Лукашенко призвал Армению подумать, будут ли покупать ее коньяк в ЕС
25.09.2026 20:15
Gallup: более 60% жителей Армении выступают за сохранение военной базы РФ
25.09.2026 17:31
Более 40% граждан Армении выразили недовольство работой Пашиняна
24.09.2026 14:59
Токаев призвал казахстанское общество перестать "обижаться на прошлое"
17.09.2026 17:46
Пашинян признал наличие проблем в отношениях с Россией
16.09.2026 18:45
Лавров: Россия не намерена оплачивать подготовку Армении к вступлению в ЕС
03.09.2026 17:45
В Мьянме заявили о стремлении присоединиться к ЕАЭС
03.09.2026 13:45
Глава РЖД ответил на заявление Пашиняна о "токсичности" компании для Армении
Япония ввела новые санкции в отношении России
Япония ввела новые санкции в отношении России
ФОМ: о доверии Путину заявили 70% опрошенных россиян
ФОМ: о доверии Путину заявили 70% опрошенных россиян
Два экс-министра обороны Украины объявлены в международный розыск
Два экс-министра обороны Украины объявлены в международный розыск
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
19:33
Оверчук: объем торговли между Россией и Белоруссией может превысить $70 млрд
19:14
Военные расходы Киева в 2027 году составят 67,2% бюджета страны
18:59
Захарова отметила, что Россия свято чтит итоги Второй мировой войны
18:44
Пашинян: Армения сохраняет приверженность сотрудничеству в рамках ЕАЭС
18:30
Песков: учения "Центр-2026" являются плановыми
18:15
Российские средства ПВО за неделю нейтрализовали 5 031 беспилотник ВСУ
17:58
Глава МО Бельгии признал, что Европа не обладает ресурсами для войны
17:44
В России урожай зерна в 2026 году прогнозируется на уровне 140 млн тонн
17:33
Мишустин назвал низкую стоимость газа преимуществом ЕАЭС перед Европой
17:14
Венгрия заявила, что не намерена поставлять вооружения Украине
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО