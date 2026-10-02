Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила канцлеру Германии Фридриху Мерцу, что Россия свято чтит итоги Второй мировой войны, Устав ООН и международное право, передает ТАСС.
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Политика
Захарова отметила, что Россия свято чтит итоги Второй мировой войны
2 октября 2026 / 18:59
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила канцлеру Германии Фридриху Мерцу, что Россия свято чтит итоги Второй мировой войны, Устав ООН и международное право, передает ТАСС.
Ранее глава правительства ФРГ выступил с утверждением о том, что европейский мирный порядок якобы подвергается вызову со стороны "жестокого ревизионизма" РФ.
"Если Мерц имеет в виду в качестве "устоявшейся системы" послевоенное устройство, то Россия свято чтит и итоги ВМВ, решения Нюрнберга, Устав ООН и международное право. Так о чем же хотел сказать Мерц?" - отреагировала на его заявление российский дипломат.
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