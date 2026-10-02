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Политика

Захарова отметила, что Россия свято чтит итоги Второй мировой войны

Захарова отметила, что Россия свято чтит итоги Второй мировой войны Захарова отметила, что Россия свято чтит итоги Второй мировой войны

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила канцлеру Германии Фридриху Мерцу, что Россия свято чтит итоги Второй мировой войны, Устав ООН и международное право, передает ТАСС.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила канцлеру Германии Фридриху Мерцу, что Россия свято чтит итоги Второй мировой войны, Устав ООН и международное право, передает ТАСС.

Ранее глава правительства ФРГ выступил с утверждением о том, что европейский мирный порядок якобы подвергается вызову со стороны "жестокого ревизионизма" РФ.

"Если Мерц имеет в виду в качестве "устоявшейся системы" послевоенное устройство, то Россия свято чтит и итоги ВМВ, решения Нюрнберга, Устав ООН и международное право. Так о чем же хотел сказать Мерц?" - отреагировала на его заявление российский дипломат.

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Теги:
#россия
#мерц
#итоги
#вторая мировая война
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